Спасение мирного плана Трампа доверили европейскому политику

На Западе Виктора Орбана иногда называют пророссийским политиком, но он действует в интересах Венгрии, подчеркивает политолог Вадим Козюлин Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Целью визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным могло стать спасение мирного плана Дональда Трампа. Таким мнением поделился в интервью URA.RU заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. Из-за утечек и преждевременной шумихи вокруг пунктов плана его принятие оказалось под большим вопросом, а Орбан подходит на роль посредника, который находится в контакте и с РФ, и с США, и с Евросоюзом, отметил политолог.

— Одна из главных тем на повестке встречи Путина и Орбана — украинский вопрос. Какое место Венгрия может занять в переговорном процессе, и какую роль сыграть в урегулировании кризиса?

Орбан публично выступил против финансирования режима Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала на Украине Фото: Владимир Зеленский/https://x.com/ZelenskyyUa

— Венгрия поддерживает экономические отношения с Россией, в первую очередь в сфере энергетики, и нацелена на диалог. Орбан придерживается принципиальной суверенной позиции по украинскому вопросу, вступлению Киева в Евросоюз и НАТО, выделению режиму Владимира Зеленского денег на военные расходы. Венгрия рассматривается как потенциальное место встречи Путина и президента США Дональда Трампа, с которым у Орбана тоже хорошие отношения. Венгерское руководство из-за отличной от других стран позиции называют «евроскептиками», в Европе Орбана считают даже пророссийским политиком. Поэтому встреча важная, и место у Венгрии в переговорном процессе особое.

Продолжение после рекламы

— Действительно ли курс Орбана выглядит пророссийским? Путин, например, на встрече отметил, что взгляды его и венгерского премьера на некоторые вопросы не совпадают.

— Внешнюю политику Венгрии нельзя назвать пророссийской. Орбан защищает интересы своей страны, заботиться о ее экономической стабильности, что и должен делать как премьер-министр. И он понимает, что политика ЕС разрушает и европейскую экономику в целом, и венгерскую, в частности, потому что страна зависит от российских энергетических ресурсов. Кроме того, Орбан осознает, что поддержка Евросоюзом Украины в этом конфликте ведет только к большому количеству жертв и лишним расходам. Из этого он и исходит, а вовсе не из интересов Москвы. Но частично его интересы совпадают с российскими.

— Вылет Орбана в Москву выглядел как внеплановый, который не готовился заблаговременно. Почему такая спешка с его стороны?

Если саммит Россия — США состоится, Владимир Путин будет рад провести встречу с Дональдом Трампом в Венгрии, сказал российский лидер Орбану Фото: Роман Наумов © URA.RU

— Мы не знаем, было ли это действительно организовано так быстро. Возможно, это давно согласованный визит, о котором просто не объявляли. Встречу с Трампом, в качестве площадки для которой рассматривали Будапешт, ведь не отменили, а передвинули. Возможно, по этому поводу и запланировали визит Орбана. Возможен и другой вариант. Мы видим, как разваливается так много обсуждавшийся в прессе мирный план. Возможно, у Орбана есть какие-то вводные, и они обсуждались на встрече.

Поскольку у него хорошие связи с Трампом, теоретически он может играть роль посредника, потому что находится в контакте и с Евросоюзом, и с президентом США, и с Путиным.

Он очень информированный, довольно жесткий переговорщик, способный отстаивать свою точку зрения. Возможно, с этой миссией он прибыл в Москву.

Переговоры по мирному плану Трампа были бы более успешными, если бы не утечки, говорит политолог Фото: Official White House / Shealah Craighead

— Предложение Венгрии провести на ее территории российско-американский саммит еще в силе, сказал Орбан. Путин ответил, что, если дело дойдет до встречи с Трампом, он будет рад провести ее в Будапеште. Между тем не раз отмечалось, что путь в Венгрию не самый безопасный для российского лидера. В этом плане насколько Венгрия остается вероятным местом встречи в ближайшее время?

— Венгрия — не единственная страна в списке. Но она в нем, безусловно, остается и даже на первых позициях. Трампу этот вариант тоже нравится. Фактически единственной проблемой остается безопасный пролет. Но для этого есть соответствующие службы, которые должны обеспечить такого рода визиты. Кроме того, есть относительно безопасный южный маршрут, на котором нет недружественных стран Евросоюза.

Продолжение после рекламы

— Руководство Венгрии и еще ряд политиков в Европе выступают против милитаристского курса ЕС и продолжения финансирования Киева, особенно после коррупционного скандала. Каковы их позиции на европейской политической арене, и могут ли они укрепиться?

— Безусловно, они укрепляются, количество таких стран и отдельных политиков растет. Скептически относятся к поддержке Украины Словакия, Чехия, в Германии силы, занимающие такие позиции, наращивают влияние. Во Франции и других странах голоса здравого смысла тоже начинают звучать чаще по мере роста экономических проблем.

Люди в Европе против финансирования этого конфликта в ущерб их странам. Тем более, коррупционный скандал на Украине сильно подрывает репутацию киевских властей.

Коррупционный скандал может привести к политической смерти Зеленского и Ермака, полагает Козюлин Фото: Официальный сайт президента Украины

— Позиция Бельгии, выступающей против выдачи кредита Украине под замороженные российские активы, — это частный случай, или Брюссель тоже решил пополнить ряды скептиков по отношению к поддержке конфликта?

— Бельгия, конечно, хотела бы поддержать европейское стремление разделить российские деньги. Но она понимает, что, когда деньги будут истрачены, и пойдут суды, отдуваться придется ей одной, а так называемые союзники разбегутся. Поэтому Брюссель хочет получить от них заверения, а никто их давать не собирается. Ищут какие-то юридические механизмы, которые на самом деле являются механизмами воровства. Кроме того, России есть чем ответить, у нее есть замороженные активы западных стран. Это заведомо проигрышный для ЕС путь — сегодня они получат деньги, но завтра придется расплачиваться.

Компромиссы между Россией и Украиной по ключевым вопросам пока не найдены, отмечает эксперт Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

— Почему вы сказали, что мирный план разваливается? Как в целом вы оцениваете прогресс в переговорах? Есть ли вероятность принятия решения в этом году?

— На мой взгляд, он разваливается, потому что его «заболтали». Эффективная дипломатия происходит в тишине, за закрытыми дверями, без публикаций. Если допускаются такие утечки, как мы сегодня имеем, это наносит серьезный ущерб переговорам, портит атмосферу.

Сразу подключаются внешние игроки, начинается давление, поднимается лишний шум. И, даже если стороны были близки к договоренностям, множество людей, которые выступают против них, прилагают усилия, чтобы решения не были приняты.

Поэтому есть большая вероятность, что пока соглашения не будет. Особенно с учетом того, что позиции сторон очень далеки, и компромиссы по ключевым вопросам пока не найдены. Не говоря уже про относительно второстепенные, но тоже важные пункты, как, например, роль русского языка и положение православной церкви. Не решены и процедурные вопросы — кто будет подписывать документ с украинской стороны, чтобы он имел юридическую силу.

Продолжение после рекламы

— На Украине сейчас коррупционный скандал, который, по мнению ряда экспертов, может привести к смене руководства. Сегодня стало известно об обысках у главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Может ли после смены режима Киев стать более договороспособным?