Команда Анны Асти обратилась к екатеринбуржцам с необычной просьбой

На концерте Анны Асти в Екатеринбурге запретили плакаты с английскими надписями
28 ноября 2025 в 16:59
Концерт пройдет 28 ноября

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

На концерт Анны Асти (настоящее имя Анна Дзюба), который пройдет на «УГМК-Арене», екатеринбуржцам запретили проносить плакаты с английскими надписями, а каждый ватман будет проверяться охраной. С таким предупреждением организаторы выступили в соцсетях.

«Разрешено проносить плакаты (без английских надписей и политических лозунгов) — необходимо показать их охране, мягкие игрушки, цветы», — указано в сообщении. Также говорится, что нельзя будет проносить еду и напитки.

Певица станет первой звездой, которая даст полноценный концерт на «УГМК-Арене». Екатеринбуржцы смогут увидеть шоу «Царица» с масштабными спецэффектами и хореографией 28 ноября.

