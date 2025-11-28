Команда Анны Асти обратилась к екатеринбуржцам с необычной просьбой

Концерт пройдет 28 ноября Фото: Никита Сабашников © URA.RU

На концерт Анны Асти (настоящее имя Анна Дзюба), который пройдет на «УГМК-Арене», екатеринбуржцам запретили проносить плакаты с английскими надписями, а каждый ватман будет проверяться охраной. С таким предупреждением организаторы выступили в соцсетях.

«Разрешено проносить плакаты (без английских надписей и политических лозунгов) — необходимо показать их охране, мягкие игрушки, цветы», — указано в сообщении. Также говорится, что нельзя будет проносить еду и напитки.