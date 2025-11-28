Бизнесмен из Екатеринбурга, вымогавший миллионы у застройщика, ушел на СВО

Константин Кочнев был задержан после того, как получил 2 млн Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Екатеринбургский бизнесмен («Регион-2» и «Веар») Константин Кочнев, обвиненный в вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) у застройщика, ушел на СВО. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.

Уголовное дело в отношении Кочнева приостановили. Комментариев от свердловских силовых структур по теме нет.

Его задержали 20 июня после получения двух миллионов рублей. По мнению силовиков, эту сумму он вымогал у застройщика, которого запугивал тем, что опубликует на медиа-ресурсах сведения о том, что на месте будущей стройки якобы находится захоронение сибирской язвы.

Известно, что Кочнев признал вину в преступлении. Суд избирал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Вероятно, на фронт он ушел из СИЗО.