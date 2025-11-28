Екатеринбург превратили в столицу цифровых экранов

За год доля цифрового формата в рекламных бюджетах Екатеринбурга выросла с 74 до 81% Фото: предоставлено пресс-службой Russ

Группа Russ (входит в RWB) за год увеличила сеть цифровых рекламных конструкций в Екатеринбурге в два раза. С 2024 года в уральской столице было установлено более 60 цифровых экранов на остановках общественного транспорта, что сделало город лидером по этому формату в региональной сети Russ. Об этом эксперты объединенной компании Wildberries & Russ (RWB) рассказали на бизнес-завтраке, который прошел 28 ноября.

«Скоро рекламодатели региона смогут через личный кабинет Russ Online самостоятельно запускать 10-секундные видеоролики с использованием программатик-закупок. Это уже возможно на более чем 120 экранах в пунктах выдачи Wildberries Екатеринбурга и других городов. Также планируем внедрить таргетинг по покупательской способности для рекламы на экранах в ПВЗ маркетплейса», — пояснила руководитель отдела развития программатик-продаж Russ Елена Кукарина.

В целом за год доля цифрового формата в рекламных бюджетах Екатеринбурга выросла с 74 до 81%. Это один из самых высоких показателей в стране.

«Сочетание длительного контакта с пассажирами и возможности точного геотаргетинга позволяет проводить эффективные кампании по продвижению местных и федеральных брендов», — пояснила директор по продажам дивизиона Урал Russ Надежда Аксенова. Эксперты отметили, что широкая сеть инвентаря компании охватывает аэропорт и прилегающую территорию, железнодорожный вокзал, «Ласточки» и пригородные электропоезда.

Предприниматели могут самостоятельно запускать продвижение брендов как в e-com, так и в рекламе вне дома. Баннеры click-out RWB Media направляют пользователей прямо на сайт рекламодателя, ими могут пользоваться даже те предприниматели, чьи товары не представлены на Wildberries. Это позволяет бренду привлекать аудиторию свыше 80,7 млн уникальных пользователей в месяц.

