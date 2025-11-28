Школы, дороги и дворы: как свердловские депутаты распределили миллиарды
Свердловские депутаты получили десятки обращений при формировании областного бюджета на 2026 год. В связи с этим они увеличили финансирование на модернизацию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий, реконструкцию и оснащение школ, развитие дорожной сети и другие сферы.
«В рамках рабочих групп было рассмотрено 162 обращения от депутатов, глав муниципалитетов, профсоюзов и общественных организаций. Ожидается, что законопроект об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов заксобрание рассмотрит во втором и третьем чтении 9 декабря», — отметили в пресс-службе регионального парламента.
Параметры законопроекта уточнены с учетом поручений губернатора Дениса Паслера и предложений, поступивших в ходе согласительных процедур. «Мы благодарим Александра Сергеевича [Старкова] и всю команду министерства финансов Свердловской области за то, что очень внимательно провели расчеты по каждому муниципалитету. Окончательные итоги балансировки будут вынесены в поправки к законопроекту, который рассмотрят депутаты во втором чтении», — отметила председатель свердловского заксо Людмила Бабушкина.
