Школы, дороги и дворы: как свердловские депутаты распределили миллиарды

Законопроект об областном бюджете на 2026 год рассмотрят во втором и третьем чтении 9 декабря

Свердловские депутаты получили десятки обращений при формировании областного бюджета на 2026 год. В связи с этим они увеличили финансирование на модернизацию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий, реконструкцию и оснащение школ, развитие дорожной сети и другие сферы.

«В рамках рабочих групп было рассмотрено 162 обращения от депутатов, глав муниципалитетов, профсоюзов и общественных организаций. Ожидается, что законопроект об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов заксобрание рассмотрит во втором и третьем чтении 9 декабря», — отметили в пресс-службе регионального парламента.