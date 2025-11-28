Свердловчан предупредили об опасной ситуации на дорогах
Водителей и пешеходов призвали соблюдать осторожность
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Ухудшение погоды в Свердловской области создает угрозу для водителей и пешеходов. С просьбой соблюдать осторожность к уральцам обратилась региональная Госавтоинспекция.
«На территории региона наблюдается обильное выпадение снежных осадков, что приводит к ухудшению видимости и состояния проезжей части. Возможно образование снежных накатов и гололедицы», — предупредили сотрудники ГАИ.
Он напомнили, что при таких условиях тормозной путь увеличивается в несколько раз, а пешеходы становятся особенно уязвимы. Водителям посоветовали снижать скорость, соблюдать дистанцию, избегать опасных маневров и уступать пешеходам. А пешеходам посоветовали быть внимательнее, переходя проезжую часть, и использовать светоотражающие элементы.
