Общество

Свердловчан предупредили об опасной ситуации на дорогах

Из-за плохой погоды на свердловских трассах ожидают гололедицу
28 ноября 2025 в 18:05
Водителей и пешеходов призвали соблюдать осторожность

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ухудшение погоды в Свердловской области создает угрозу для водителей и пешеходов. С просьбой соблюдать осторожность к уральцам обратилась региональная Госавтоинспекция.

«На территории региона наблюдается обильное выпадение снежных осадков, что приводит к ухудшению видимости и состояния проезжей части. Возможно образование снежных накатов и гололедицы», — предупредили сотрудники ГАИ.

Он напомнили, что при таких условиях тормозной путь увеличивается в несколько раз, а пешеходы становятся особенно уязвимы. Водителям посоветовали снижать скорость, соблюдать дистанцию, избегать опасных маневров и уступать пешеходам. А пешеходам посоветовали быть внимательнее, переходя проезжую часть, и использовать светоотражающие элементы. 

