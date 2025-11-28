С екатеринбуржцев предложили автоматически списывать оплату за проезд

Пока внедрению технологии препятствует закон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Оплату за проезд с пассажиров общественного транспорта могут начать списывать автоматически — как только человек зашел в салон. С такой идеей на форуме «Города России» в Екатеринбурге выступил Борис Лоран — президент ассоциации «Автобусные линии страны»

«Суть в том, чтобы пассажир считался оплатившим поездку с момента входа в транспорт. Современные технологии позволяют полностью исключить само понятие „безбилетник“, снимая необходимость в контролерах и штрафах»,— объяснил Лоран.

Он назвал такую технологию «фундаментальным решением» для стабильного пополнения бюджетов городов и транспортных компаний.

