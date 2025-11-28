С екатеринбуржцев предложили автоматически списывать оплату за проезд
Пока внедрению технологии препятствует закон
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Оплату за проезд с пассажиров общественного транспорта могут начать списывать автоматически — как только человек зашел в салон. С такой идеей на форуме «Города России» в Екатеринбурге выступил Борис Лоран — президент ассоциации «Автобусные линии страны»
«Суть в том, чтобы пассажир считался оплатившим поездку с момента входа в транспорт. Современные технологии позволяют полностью исключить само понятие „безбилетник“, снимая необходимость в контролерах и штрафах»,— объяснил Лоран.
Он назвал такую технологию «фундаментальным решением» для стабильного пополнения бюджетов городов и транспортных компаний.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заинтересовался новшеством и заявил, что мэрия приобрела бы его для города. При этом представители компаний, работающих в области цифровых технологий, отметили, что такой шаг возможен технологически, но ему препятствует закон об обработке персональных данных.
