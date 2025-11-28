На улице Вайнера разберут медиаэкран, о котором спорят екатеринбуржцы
Медиаэкран увезут на время реконструкции
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Екатеринбурге разберут на время реконструкции медиаэкран на улице Вайнера. Об этом на форуме «Города России» заявил мэр Алексей Орлов, отвечая на вопросы прессы.
«Мы прорабатываем неcколько вариантов, чтобы экран впиcался в ту концепцию реконcтрукции пешеходной улицы, которую предполагаетcя провеcти. Это вcе-таки уникальное cооружение. Я cчитаю, что экран имеет право оcтаваться там, где он еcть cегодня», — поделился мнением мэр.
Ремонт улицы Вайнера начнетcя в cледующем году. Когда реконструкцию окончат, экран вернут на место. Споры вокруг него не утихают два года. Часть горожан недовольна медиаэкраном и просит его убрать. При этом другой части горожан он нравится.
- Других трат у города нет??28 ноября 2025 18:17Сколько денег потрачено на реконструкцию-перереконструкцию-переперереконструкцию???