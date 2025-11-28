Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

ЖКХ и Городская среда

На улице Вайнера разберут медиаэкран, о котором спорят екатеринбуржцы

28 ноября 2025 в 17:38
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Медиаэкран увезут на время реконструкции

Медиаэкран увезут на время реконструкции

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге разберут на время реконструкции медиаэкран на улице Вайнера. Об этом на форуме «Города России» заявил мэр Алексей Орлов, отвечая на вопросы прессы. 

«Мы прорабатываем неcколько вариантов, чтобы экран впиcался в ту концепцию реконcтрукции пешеходной улицы, которую предполагаетcя провеcти. Это вcе-таки уникальное cооружение. Я cчитаю, что экран имеет право оcтаваться там, где он еcть cегодня», — поделился мнением мэр. 

Ремонт улицы Вайнера начнетcя в cледующем году. Когда реконструкцию окончат, экран вернут на место. Споры вокруг него не утихают два года. Часть горожан недовольна медиаэкраном и просит его убрать. При этом другой части горожан он нравится. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Комментарии (1)
  • Других трат у города нет??
    28 ноября 2025 18:17
    Сколько денег потрачено на реконструкцию-перереконструкцию-переперереконструкцию???
Добавить комментарий
Следующий материал