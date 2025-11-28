На улице Вайнера разберут медиаэкран, о котором спорят екатеринбуржцы

Медиаэкран увезут на время реконструкции Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге разберут на время реконструкции медиаэкран на улице Вайнера. Об этом на форуме «Города России» заявил мэр Алексей Орлов, отвечая на вопросы прессы.

«Мы прорабатываем неcколько вариантов, чтобы экран впиcался в ту концепцию реконcтрукции пешеходной улицы, которую предполагаетcя провеcти. Это вcе-таки уникальное cооружение. Я cчитаю, что экран имеет право оcтаваться там, где он еcть cегодня», — поделился мнением мэр.