На кадрах видно, как «Львенок» проходит испытания в сложных метеоусловиях. Водитель-испытатель не участвует в управлении: он лишь включает автоматический режим и начинает поездку. Система машинного зрения видит все, что происходит на пути. Например, когда на рельсах появляется человек, она распознает препятствие и останавливается в 7-10 метрах.