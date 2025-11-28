Логотип РИА URA.RU
Беспилотный трамвай в Верхней Пышме испытывают с помощью человека на рельсах. Видео

28 ноября 2025 в 16:21
Когда-то беспилотный трамвай казался фантастикой

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Разработчики беспилотного трамвая «Львенок» показали кадры, как он проходит испытания на территории депо. В будущем машина, неуправляемая человеком, свяжет Екатеринбург и Верхнюю Пышму. 

На кадрах видно, как «Львенок» проходит испытания в сложных метеоусловиях. Водитель-испытатель не участвует в управлении: он лишь включает автоматический режим и начинает поездку. Система машинного зрения видит все, что происходит на пути. Например, когда на рельсах появляется человек, она распознает препятствие и останавливается в 7-10 метрах. 

«Львенок» уже научился без помощи человека проходить все этапы обслуживания в депо — например, мойку. Екатеринбург станет третьим городом после Москвы и Санкт-Петербурга, где поедет беспилотный трамвай.

