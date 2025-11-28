Беспилотный трамвай в Верхней Пышме испытывают с помощью человека на рельсах. Видео
Когда-то беспилотный трамвай казался фантастикой
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Разработчики беспилотного трамвая «Львенок» показали кадры, как он проходит испытания на территории депо. В будущем машина, неуправляемая человеком, свяжет Екатеринбург и Верхнюю Пышму.
На кадрах видно, как «Львенок» проходит испытания в сложных метеоусловиях. Водитель-испытатель не участвует в управлении: он лишь включает автоматический режим и начинает поездку. Система машинного зрения видит все, что происходит на пути. Например, когда на рельсах появляется человек, она распознает препятствие и останавливается в 7-10 метрах.
«Львенок» уже научился без помощи человека проходить все этапы обслуживания в депо — например, мойку. Екатеринбург станет третьим городом после Москвы и Санкт-Петербурга, где поедет беспилотный трамвай.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!