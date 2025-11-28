Логотип РИА URA.RU
Общество

Здоровье

В больнице Екатеринбурга уменьшают штат санитаров, раздутый во время COVID

28 ноября 2025 в 20:58
Младший персонал переводят в другую категорию работников

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В больнице №24 Екатеринбурга после завершения работы ковидного госпиталя отпала необходимость в сохранении большого числа младшего медицинского персонала. По этой причине некоторых сотрудников переводят на другие должности, пояснили в пресс-службе свердловского минздрава.

«В круглосуточном стационаре ЦГКБ №24 работает 85 человек младшего медицинского персонала — 4,3 койки на одного работника. Анализ сопоставимых по мощности медицинских учреждений показывает существенную разницу: в ЦГКБ №1, ЦГБ №14 на одного работника — 70-152,3 койки. Это еще раз подчеркивает избыточность младшего медперсонала», — объяснил в пресс-службе telegram-каналу «Мурашко по коже». 

Паблик ранее сообщил, что с октября в стационаре 24-й больницы начались сокращения. Санитаров якобы переводят в менеджеры по сопровождению с окладом 10 тысяч рублей. Минздрав опроверг и это, заявив, что снижение зарплаты произошло на 20%, а не в три-четыре раза, как заявляют сотрудники, предоставляя информацию только о части оклада. В ведомстве подчеркнули, что 24-я больница является самостоятельным хозяйственным учреждением и вопросы штатного расписания находятся в исключительном ведении главврача.

