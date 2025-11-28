Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Во время уникального эксперимента свердловчан ловили на живца

Из 28 тысяч свердловчан 10 клюнули на предложение о незаконном заработке
28 ноября 2025 в 21:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Свердловчане нередко становятся слепым орудием в руках преступников

Свердловчане нередко становятся слепым орудием в руках преступников

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Свердловской области провели уникальный эксперимент, который помог выяснить, как реагируют уральцы на предложение незнакомцев легко и быстро заработать много денег. Подробности сообщает telegram-канал «Антитеррор Урал». 

В течение одной ноябрьской недели в медиапространстве региона была создана имитация деятельности «вербовщиков»: пользователям подсовывали объявления о быстром анонимном заработке: от фиктивных курьерских доставок до предложений вывести из строя объекты инфраструктуры. «Ищем людей на простые задания. Деньги сразу, проверено. Если не боишься „не совсем обычной работы“ — заходи», — значилось в объявлениях. Создатели наблюдали, как на них реагируют свердловчане. 

«Общее число просмотров имитационных объявлений достигло 28 800. Из них 176 человек проявили первичный интерес и перешли в чат-бот для дальнейшего взаимодействия. 10 пользователей дошли до финального этапа, выразив готовность к участию в предложенных противоправных сценариях», — рассказали организаторы эксперимента.

Продолжение после рекламы

Отказавшимся от сомнительного заработка демонстрировался видеоролик с предупреждением о последствиях. Согласившиеся получили уведомление о реальной уголовной ответственности за подобные действия. Ради профилактики данные граждан, проявивших готовность поучаствовать в незаконной «работе», передали в правоохранительные органы. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал