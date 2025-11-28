Во время уникального эксперимента свердловчан ловили на живца

Свердловчане нередко становятся слепым орудием в руках преступников Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Свердловской области провели уникальный эксперимент, который помог выяснить, как реагируют уральцы на предложение незнакомцев легко и быстро заработать много денег. Подробности сообщает telegram-канал «Антитеррор Урал».

В течение одной ноябрьской недели в медиапространстве региона была создана имитация деятельности «вербовщиков»: пользователям подсовывали объявления о быстром анонимном заработке: от фиктивных курьерских доставок до предложений вывести из строя объекты инфраструктуры. «Ищем людей на простые задания. Деньги сразу, проверено. Если не боишься „не совсем обычной работы“ — заходи», — значилось в объявлениях. Создатели наблюдали, как на них реагируют свердловчане.

«Общее число просмотров имитационных объявлений достигло 28 800. Из них 176 человек проявили первичный интерес и перешли в чат-бот для дальнейшего взаимодействия. 10 пользователей дошли до финального этапа, выразив готовность к участию в предложенных противоправных сценариях», — рассказали организаторы эксперимента.

