Свердловчанин устроил жуткую аварию, влетев в грузовик на Серовском тракте. Фото

На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло смертельное ДТП
28 ноября 2025 в 22:25
В аварии погиб пассажир легковушки

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

На 135-м километре Серовского тракта свердловчанин на отечественной легковушке вылетел на встречку. На противоположной полосе ехал грузовик Volvo, в который и въехал водитель ВАЗ-2114. В результате ДТП погиб пассажир легковушки, сообщают в Госавтоинспекции Свердловской области.

«В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ-2114 от полученных травм скончался на месте, его личность в настоящий момент устанавливается сотрудниками полиции. Остальных участников осматривают медики», — заявили в ведомстве.

На месте аварии работает оперативная группа. Проводится расследование всех обстоятельств трагедии. В Госавтоинспекции просят водителей в период плохой видимости не выезжать на встречную полосу и снизить максимальную скорость.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

