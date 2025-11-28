Путин и Уиткофф проведут переговоры на следующей неделе
28 ноября 2025 в 23:33
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В первой половине недели Уиткофф встретится с Путиным, дату Кремль объявит своевременно. Пресс-секретарь президента также отметил, что на фоне коррупционного скандала на Украине, в США и Европе думают, что будет дальше. Об этом сообщил журналистам Дмитрий Песков.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал