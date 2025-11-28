Почему в России ограничили работу WhatsApp*: что будет с мессенджером дальше

РКН ввел ограничения на работу WhatsApp* Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Роскомнадзор (РКН) ввел ограничения в отношении мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и предупреждает о его полной блокировке на территории России. Это произойдет, если мессенджер не будет исполнять требования российского законодательства. В чем эти требования заключаются и при чем тут сама Meta — в материале URA.RU.

Поводом послужила ненависть

Все началось еще в 2022 году. В марте Тверской районный суд Москвы признал американскую корпорацию Meta (владелец Facebook*, Instagram* и WhatsApp) экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Поводом послужили призывы со стороны компании к насилию в контексте конфликта на Украине. В России расценили действия американской корпорации как пропаганду ненависти к россиянам и угроза конституционному строю.

При этом суд отдельно указал, что решение не распространяется на мессенджер WhatsApp, поскольку он не имеет функций по публичному распространению информации и является средством приватного общения. Именно это решение позволило WhatsApp продолжить работу в России, в то время как социальные сети Facebook и Instagram были полностью заблокированы.

Этапы введения ограничений

Ситуация вокруг WhatsApp начала меняться в 2025 году, когда власти РФ объявили о новых мерах, затрагивающих иностранные мессенджеры. Сами ограничения вводятся поэтапно. Эта мера, по заявлению Роскомнадзора, позволит пользователям адаптироваться и перейти на использование других мессенджеров.

В августе 2025 года в мессенджерах WhatsApp и Telegram были ограничены голосовые звонки. Официальной причиной была названа борьба с телефонным мошенничеством, поскольку, по данным властей, значительная часть незаконных колл-центров действовала через интернет-звонки . При этом обмен текстовыми сообщениями и файлами оставался доступным

Уже в конце октября пользователи в ряде регионов России, особенно на юге страны, столкнулись с масштабными сбоями WhatsApp. Отправка сообщений, фото и видео происходила с задержками или была невозможна. РКН подтвердил, что это является частью «частичного ограничения» работы мессенджеров в целях «противодействия преступникам» .

Уже к концу следующего месяца, 28 ноября, пользователи вновь массово жаловались на проблемы с отправкой сообщений и медиафайлов. В тот же день Роскомнадзор выпустил официальное заявление, в котором подтвердил, что ограничения WhatsApp носят последовательный характер и будут продолжаться, вплоть до полной блокировки сервиса в случае неисполнения требований законодательства РФ.

Что именно нарушает WhatsApp*

Роскомнадзор объявил о продолжении введения ограничений на деятельность WhatsApp* в России. По данным ведомства, мессенджер нарушает законодательство и используется для организации террористических действий и других преступлений. Об этом в РКН рассказали журналистам.

Там пояснили, что WhatsApp не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение преступлений на территории страны. В связи с этим ограничения будут продолжаться.

«WhatsApp* продолжает нарушать российское законодательство. Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан. WhatsApp* не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории России», — сообщили ТАСС в Роскомнадзоре, подчеркнув, что ограничения будут продолжаться.