Дмитриев о Ермаке: Али-Баба ушел в отставку
Фото: Официальный сайт президента Украины
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал решение об освобождении от должности руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, проведя аналогию с известной восточной сказкой. Об этом Кирилл Дмитриев написал в своих соцсетях.
«Али-Баба ушел в отставку. Осталось только 40 разбойников», — говорится в сообщении в telegram-канале Дмитриева. Именно под этим прозвищем Ермак фигурировал в записях бизнесмена Тимура Миндича, который замешан в коррупционном скандале в стране.
Андрей Ермак покинул пост руководителя офиса президента Украины на фоне коррупционного скандала — накануне к нему пришли с обысками представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В иностранных СМИ считают обыски давлением на президента Украины Владимира Зеленского.
