Минтранс: Россию не избрали в совет Морской организации ООН

Минтранс отчитался о результатах выборов в Морскую организацию ООН Фото: Роман Наумов © URA.RU

Российская Федерация не смогла получить место в совете Международной морской организации (ИМО) ООН. По итогам голосования страна получила поддержку 87 государств из 169 принимавших участие в выборе. Об этом сообщил Минтранс.

«По результатам голосования, в котором приняли участие 169 из 176 членов ИМО, Российская Федерация не была избрана в состав совета. Наша страна набрала 87 голосов — более половины проголосовавших стран, это на 7 голосов больше, чем на предыдущих выборах в 2023 году»,— говорится на сайте Минтранса.

Заявка от России подавалась по категории «А», которая объединяет государства, наиболее заинтересованные в морском судоходстве. В этой группе на десять предусмотренных мест претендовали одиннадцать стран. Заседание ассамблеи организации проводится раз в два года и в этот раз проходит с 24 ноября по 3 декабря. Текущие вопросы в перерывах между сессиями регулирует совет из 40 членов. Ранее, на выборах 2023 года, Россия также не получила достаточной поддержки для вхождения в этот орган.

Продолжение после рекламы