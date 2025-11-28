Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

В Госдуму внесли соглашение с Индией о военном сотрудничестве

28 ноября 2025 в 22:45
Россия и Индия упростят порядок захода военных кораблей в порты друг друга

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Правительство РФ направило в нижнюю палату парламента законопроект о ратификации договора, регулирующего порядок отправки воинских формирований, кораблей и авиации в Индию и в обратном направлении. Документ призван регламентировать процедуры взаимного материально-технического обеспечения войск двух стран. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на законопроект. 

«Соглашение разработано в целях определения порядка направления воинских формирований, осуществления заходов в порт военных кораблей и использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры военными воздушными судами Российской Федерации и Республики Индии. Ратификация соглашения будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Индией в военной области», — говорится в пояснительной записке к документу, которую публикует «Интерфакс». 

Речь идет о ратификации договора, который был подписан сторонами в Москве 18 февраля 2025 года. Соглашение необходимо для выполнения совместных задач, таких как учения, тренировки, оказание гуманитарной помощи, а также ликвидация последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф. Ожидается, что принятие закона установит упрощенный уведомительный порядок для захода военных кораблей России и Индии в порты государств-партнеров и использования аэродромов.

Ранее URA.RU сообщало, что министерство обороны Индии одобрило закупку у России ракет различной дальности для зенитно-ракетных комплексов С-400. Цели закупки — пополнение запасов, использованных в конфликте с Пакистаном в мае, и создание резервов. Кроме того, будет создан российский сервисный центр на территории Индии для обслуживания и ремонта этих комплексов.

