Общество

В Минобороны РФ рассказали о сбитии 12 беспилотников над регионами

ПВО уничтожила 12 беспилотников за три часа
28 ноября 2025 в 22:53
ВС РФ ликвидировали беспилотники над небом регионов

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Силы ПВО перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 17.00 мск до 20.00 по московскому времени сбиты 12 дронов ВСУ: пять над Орловской областью, три над Белгородской, по два над Ростовской областью и над Республикой Калмыкия», — уточнило военное ведомство в официальном telegram-канале.

