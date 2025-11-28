В Минобороны РФ рассказали о сбитии 12 беспилотников над регионами
ПВО уничтожила 12 беспилотников за три часа
28 ноября 2025 в 22:53
ВС РФ ликвидировали беспилотники над небом регионов
Силы ПВО перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
«С 17.00 мск до 20.00 по московскому времени сбиты 12 дронов ВСУ: пять над Орловской областью, три над Белгородской, по два над Ростовской областью и над Республикой Калмыкия», — уточнило военное ведомство в официальном telegram-канале.
