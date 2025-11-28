Медведев резко высказался о Зеленском и его статусе Фото: Роман Наумов © URA.RU

Владимир Зеленский не может считаться легитимным лицом для подписания мирного договора. Коррупционный киевский режим неизбежно рухнет. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Коррупционная власть вокруг просроченного киевского клоуна посыпалась. Даже если он еще посидит в своем офисе, сморкаясь во все стороны кокаином из носа, ему не быть лицом, которое подпишет мирный договор. Паяц нелегитимен. Крах системы неизбежен», — написал зампред Совбеза РФ в своем канале в Max.

Ранее сообщалось о коррупционном скандале, который подрывает имидж украинского президента. Обозреватель Оуэн Мэттьюс отмечал, что поведение Зеленского вызывает опасения у сторонников Киева и демонстрирует отчаяние в условиях политического и военного кризиса в стране.

