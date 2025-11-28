Минтранс Турции: в Черном море загорелся второй танкер
Причиной ЧП с танкером мог стать взрыв
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Черном море у берегов Турции произошел инцидент с танкером VIRAT — судно загорелось. Вероятными причинами ЧП могли стать столкновение или взрыв. Это уже второе подобное происшествие. Об этом сообщили в Главном управлении по морским делам республики.
«Мы не знаем причину происшествия. Есть неподтвержденные сведения, что причиной ЧП стало столкновение или, возможно, взрыв. Затем появился густой дым из машинного отделения», — цитируют заявление ведомства «Известия».
По сведениям издания, сейчас экипаж танкера в безопасности. На борту находятся 20 человек, они ожидают прибытия буксира.
Ранее у берегов Турции уже случался похожий случай с танкером Kairos. Тогда вероятной причиной пожара стала детонация морской мины.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.