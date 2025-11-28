Логотип РИА URA.RU
Минтранс Турции: в Черном море загорелся второй танкер

29 ноября 2025 в 00:13
Причиной ЧП с танкером мог стать взрыв

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Черном море у берегов Турции произошел инцидент с танкером VIRAT — судно загорелось. Вероятными причинами ЧП могли стать столкновение или взрыв. Это уже второе подобное происшествие. Об этом сообщили в Главном управлении по морским делам республики. 

«Мы не знаем причину происшествия. Есть неподтвержденные сведения, что причиной ЧП стало столкновение или, возможно, взрыв. Затем появился густой дым из машинного отделения», — цитируют заявление ведомства «Известия».

По сведениям издания, сейчас экипаж танкера в безопасности. На борту находятся 20 человек, они ожидают прибытия буксира.

Ранее у берегов Турции уже случался похожий случай с танкером Kairos. Тогда вероятной причиной пожара стала детонация морской мины.

