«Али-Баба ушел в отставку, осталось только 40 разбойников»: что известно об увольнении Ермака

Зеленский подписал указ об увольнении Ермака с должности главы Офиса президента Украины Фото: Официальный сайт президента Украины

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал заявление об отставке. Об этом сообщил сам украинский глава Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам. Он также сообщил, что после этого украинскую администрацию ждет «перезагрузка», а уже завтра станет известно, кто может возглавить Офис Зеленского. За день до этого в одном из интервью Ермак заявил, что территориальные уступки России невозможны, чем вызвал широкий общественный резонанс. После чего, утром 28 ноября, к нему домой пришли с обысками.

Об отставке чиновника высказался спецпредставитель РФ Кирилл Дмитриев сообщив, что «Али-Баба ушел, оставив 40 разбойников». Именно под этим прозвищем Ермак фигурировал в записях бизнесмена Тимура Миндича, который замешан в коррупционном скандале в стране. Что известно об увольнении второго человека на Украине, как на это отреагировали в РФ и кто может занять место Ермака — подробности в материале URA.RU.

Зеленский подтвердил отставку Ермака

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подал в отставку вечером 28 ноября. Об этом сообщил Владимир Зеленский в видеообращении к нации.

«Руководитель Офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть. Всегда это была патриотическая позиция», — сказал Зеленский.

Ряд высказываний Ермака мог повлиять на его увольнение

В ночь на 28 ноября появилась информация о публикации интервью с Ермаком в издании The Atlantic. В ходе беседы он подчеркнул, что в период президентства Зеленского Украина не намерена идти на территориальные уступки.

«Пока Зеленский президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы отдадим территории. Он не подпишет соглашение о передаче территорий», — сказал Ермак в интервью The Atlantic.

Ермак отметил, что принятие такого решения шло бы вразрез с конституцией Украины, поэтому ни у кого нет возможности его реализовать. Он заявил, что Киев готов вести переговоры исключительно по вопросу определения линии разграничения территорий, которые находятся под контролем противоборствующих сторон.

После этого к нему пришли с обысками

В связи с крупным коррупционным скандалом на Украине Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) утром, 28 ноября, провели обыски у Ермака. Оперативные действия были осуществлены у него дома. В центре внимания следствия оказалась коррупционная схема в энергетике страны, в которой фигурирует бизнесмен Тимур Миндич, также являющийся другом Зеленского.

В материалах громкого дела помощник президента фигурирует под псевдонимом Али-Баба. Примечательно, что на данный момент Ермаку не было предъявлено никаких обвинений. Сам он лишь подтвердил факт обысков и заявил, что никак не мешают работе антикоррупционных органов.

Как увольнение скажется на Зеленском

Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что если Ермаку вручат подозрение от НАБУ и поместят в следственный изолятор, это может привести к ослаблению позиций Зеленского. В публикации отмечается, что в случае вручения подозрения чиновник может быть арестован и заключен под стражу.

«Отставка Ермака приведет к потере контроля Зеленского над парламентским большинством и правительством. <...> Именно Ермак координировал политическую часть работы этих структур, в том числе и против НАБУ», — говорится в материале «Страна.ua».

Как в РФ отреагировали на отставку Ермака

Зеленский решил «рубить концы»

Президент Украины мог пожертвовать главой своего Офиса Андреем Ермаком ради сохранения своего положения. Об этом рассказал посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Зеленский решил моментально рубить концы и сдавать ближайших соратников, пока цепочка доказательств его коррупционных деяний не дотянулась до него. Все прекрасно понимают, что Зеленский является центром коррупционной системы, которая была выстроена в рамках киевского режима», — сказал Мирошник.

Дипломат также высказал предположение, что решение президента Украины об отставке чиновника могло быть обусловлено стремлением предотвратить негативные последствия для самого Зеленского. И, кроме того, сохранить хорошие отношения с Европой, которая принимает решение о выделении финансовой поддержки Киеву.

Следующий на очереди — сам Зеленский

После отставки Ермака на очереди может быть сам Зеленский. Таким мнением поделился председатель комиссии Совфеда по защите суверенитета РФ Владимир Джабаров.

«Я уверен, что следующий будет Зеленский. Они действовали в паре, они работали всегда вместе. Не мог заниматься коррупцией второй человек государства, по сути, он был вторым человеком государства, Ермак. А первый об этом ничего не знал. Я думаю, что это давление американцев, эти обыски сегодня, которые были в его доме, ему (Зеленскому — прим. URA.RU) четко дали понять — шутки закончились, раз ты не понимаешь нормального обращения, готовься к самому худшему», — сообщил Джабаров.

«Али-баба ушел в отставку»

Свое мнение об увольнении второго человека на Украине высказал Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В своем комментарии он отметил, что «Али-Баба ушел, осталось только 40 разбойников».

«Али-Баба ушел в отставку. Осталось только 40 разбойников», — образно написал Дмитриев в telegram-канале.

Что будет с украинской администрацией после отставки Ермака

Президент Украины в своем видеообращении также отметил, что после новости об отставке Ермака, украинскую администрацию ждет «перезагрузка». По словам Зеленского, завтра он намерен проконсультироваться по вопросам того, кто может стать новым главой Офиса президента Украины. Кроме того, он добавил, что Украину на грядущих переговорах с американской делегацией представят начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, секретарь СНБО Рустем Умеров, работники МИД и разведки.

Украинские СМИ назвали главного кандидата вместо Ермака

Новым главным кандидатом на пост главы Офиса президента Украины после увольнения Андрея Ермака может стать нынешний украинский премьер-министр Юлия Свириденко. Об этом пишет Insider UA.