В Алабуге пылает склад размером в четыре футбольных поля

В особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане горит склад, площадь пожара достигла 25 тысяч квадратных метров, что сопоставимо с размерами четырех футбольных полей. Более 300 человек самостоятельно эвакуировались из здания. Об этом сообщают СМИ.

«Площадь пожара на складе в Татарстане достигла 25 000 кв.м. На данный момент пожар не удается локализовать из-за большой площади здания — 50 тысяч кв. м», — сообщает РЕН ТВ в telegram-канале. Известно, что возгорание произошло на складе для хранения аккумуляторов. К тушению готовят вертолет. Также сообщается о частичном обрушении кровли здания.