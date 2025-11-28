В Алабуге пылает склад размером в четыре футбольных поля
На горящем складе в Татарстане обрушилась кровля
Фото: Илья Московец © URA.RU
В особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане горит склад, площадь пожара достигла 25 тысяч квадратных метров, что сопоставимо с размерами четырех футбольных полей. Более 300 человек самостоятельно эвакуировались из здания. Об этом сообщают СМИ.
«Площадь пожара на складе в Татарстане достигла 25 000 кв.м. На данный момент пожар не удается локализовать из-за большой площади здания — 50 тысяч кв. м», — сообщает РЕН ТВ в telegram-канале. Известно, что возгорание произошло на складе для хранения аккумуляторов. К тушению готовят вертолет. Также сообщается о частичном обрушении кровли здания.
Ранее URA.RU сообщало, что пожар в Гонконге унес 128 жизней — такие обновленные данные озвучили на пресс-конференции представители местного правительства. Об этом рассказали китайские СМИ.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.