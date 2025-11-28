В Черном море загорелся танкер из-за «внешнего воздействия»
Состояние всех пассажиров танкера нормальное
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Черном море у берегов Турции загорелся танкер Kairos, сообщает турецкое управление мореходства. Инцидент произошел 28 ноября на расстоянии 28 миль от побережья. Судно следовало в Новороссийск без груза, на борту находятся 25 членов экипажа. К танкеру, который ходит под флагом Гамбии, направлены спасатели для эвакуации экипажа.
По данным турецкого управления мореходства, причиной пожара стало внешнее воздействие. «Мы получили оповещение о том, что на расстоянии 28 миль от берегов Турции из-за внешнего воздействия вспыхнул пожар на шедшем в Новороссийск без груза танкере Kairos. Состояние 25 членов экипажа нормальное», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Власти провинции Коджаэли также подтвердили факт пожара на судне. К месту происшествия направлены береговая охрана, медики и другие службы.
