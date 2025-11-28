Тайный сын, тяжелая болезнь и ссора с Орбакайте: Евгению Миронову — 59
Евгений Миронов отмечает день рождения 29 ноября
Евгений Миронов — актер театра и кино, художественный руководитель Государственного Театра Наций. Он с легкостью перевоплощается в самые разные образы. Среди лучших фильмов с его участием — ленты «Анкор, еще анкор», «Любовь», «Мусульманин», «Утомленные солнцем», «Идиот», «Космос как предчувствие». При всей популярности личная жизнь актера остается тайной. 29 ноября Миронову исполняется 59 лет. О его судьбе — в материале URA.RU.
Детство и юность Евгения Миронова
Евгений Миронов родился 29 ноября 1966 года в Саратове. Его отец работал водителем, а мать — продавцом, сборщиком елочных украшений на заводе. В дошкольном возрасте у него нашли туберкулез кости, и тогда врачи не могли сказать сможет ли он ходить.
«Мне было шесть лет, у меня обнаружили туберкулез кости. Я находился в Евпатории и целый год был оторван от семьи. Меня лечили грязью, ультрафиолетом. Но мне там было очень плохо, потому что я такой маменькин сынок. Тогда было непонятно до конца, смог ли я ходить или останусь хромым инвалидом», — вспоминал актер.
С ранних лет Евгений грезил о карьере актера. В школьные годы он посещал драматический кружок, а также обучался в музыкальной школе, где освоил игру на аккордеоне. После школы он учился в Саратовском театральном училище имени И. А. Слонова и в Школе-студии МХАТ.
Карьера Евгения Миронова
Успех в театре и поддержка Табакова
После обучения Миронов работал у Табакова
После окончания Школы-студии, артиста пригласили и в МХАТ, и в «Табакерку». Миронов выбрал второй вариант. В это время он снова заболел. В этот раз у Евгения диагностировали прободную язву. Ситуация была серьезной, и его выхаживала мама, приехав специально для этого в Москву. В то время семью Мироновых поддержал режиссер Олег Табаков. Он помог перебраться в столицу родителям Евгения и дал ему главную роль в своем спектакле «Обыкновенная история».
Впоследствии ему стали предлагать преимущественно главные роли — он участвовал в спектаклях «Страсти по Бумбарашу», «Вишневый сад».
В 2006 году Евгений Миронов принял руководство Государственным Театром Наций, при этом продолжив выступать как актер. Среди его заметных работ — спектакль «Рассказы Шукшина», где Миронов воплотил на сцене 10 персонажей.
Постановка была удостоена престижных театральных премий — «Хрустальной Турандот» и «Золотой маски». В 2011 году Театр наций представил спектакль «Калигула» с Евгением Мироновым в главной роли, который был показан российской и итальянской аудитории.
В 1995 году он принимал участие в постановке театра «Современник», сыграв Ивана Карамазова в постановке Валерия Фокина «Карамазовы и ад». В МХТ им. Чехова Миронов был занят в спектаклях «Чайка», «Ундина» , «№13» «Господа Головлевы».
Кино в жизни Миронова
Миронов много снимался в кино
На экране Миронов впервые появился в фильме Александра Кайдановского «Жена керосинщика». Фильм выиграл гран-при на фестивале фантастического кино в Авориазе.
Далее следовали три кардинально разных работы: «Перед рассветом» Ярополка Лапшина, «Делай раз!» (Андрея Малюкова и «Затерянный в Сибири» Александра Митты.
После премьеры кинокартины «Любовь», созданной режиссером Валерием Тодоровским, 25-летний Евгений Миронов завоевал широкое признание. В процессе кастинга было рассмотрено множество претендентов, однако Миронов выделился среди молодых актеров. За блестящее исполнение роли он был удостоен награды за лучшую мужскую роль на фестивале «Кинотавр».
В 1992 году актер вновь добился успеха благодаря роли лейтенанта Владимира Полетаева в кинофильме «Анкор, еще анкор!». Одной из наиболее значительных работ в карьере актера является фильм «Идиот». За воплощение образа князя Мышкина он был признан лучшим актером страны.
«Я примирялся несколько раз, пока вошел туда, и там был какой-то такой мир разноцветный. Я боялся высунуться. Мне там было очень комфортно. Я ничего не мог с собой сделать. Я не мог его выжить из себя», — говорил Евгений Миронов о своем персонаже.
Многие утверждали, что актер словно был создан для этой роли. Валерий Тодоровский высказался следующим образом: «Без Жени фильм снимать не имеет смысла».
Производство кинокартины заняло восемь месяцев, при этом каждый день съемки продолжались 14 часов. Во время работы над образом Миронов потерял 10 килограммов и несколько осунулся — настолько глубоко он погрузился в роль.
Князь Мышкин — персонаж непростой, и многим артистам требовалось значительное время для восстановления после воплощения этого образа на экране. Экранизация получила премии «ТЭФИ» и «Золотой орел» за лучший фильм. Позже Евгений Миронов сыграл и самого Федора Достоевского в сериале «Достоевский».
Личная жизнь Евгения Миронова
Евгений Миронов с сыном Петром
Евгений Миронов не вступал в брак. Актер предпочитает не афишировать подробности личной жизни. Информация о том, что у него есть ребенок, стала известна поклонникам только в 2019 году. В январе 2020 года артист появился на благотворительном мероприятии вместе с сыном Петей. Известно, что ребенка Миронову родила суррогатная мать. По некоторым сведениям, задуматься об отцовстве актеру посоветовала Алла Пугачева, с которой он давно находится в дружеских отношениях.
В сентябре 2020 года артист появился на премьере мультфильма «Белка и Стрелка. Карибская тайна» в компании племянников и Пети. На этот раз Миронов впервые официально представил ребенка.
«В зале сидит мой сын Петя. Когда я озвучивал своего персонажа Веню, я его взял на одну из смен. Я не мог найти некоторые слова, которые мой герой кричит одному великану. Но их придумал Петя. Это простая фраза, но очень точно туда влезла. Звучит она так: «Монстр — малявка!» Так что дети — соавторы нашего мультфильма!» — рассказывал актер.
Евгений Миронов проживает с сыном Петей в квартире на Чистых прудах. В воспитании мальчика ему помогает мама.
«Еще в детстве она как-то сказала мне: „Сынок, у нас с тобой не разрезана пуповина“. Так и живем. Я маменькин сынок и очень рад этому. Она со мной и с моей сестрой всегда: и в радости, и в печали. Стала нам самым близким другом», — рассказывал актер о своей матери.
Скандалы с Евгением Мироновым
Драка в Театре Наций
Сегодня Евгений Миронов совмещает работу актера и руководителя Театра Наций
В 2021 году в СМИ появилась информация, что Евгений Миронов стал участником драки. Сообщалось, что якобы потасовку устроили три человека, в том числе Миронов, который был в нетрезвом состоянии. Также сообщалось, что на место происшествия прибыли полицейские.
Сам Миронов опроверг эту информацию. «Это фейк, это фейк», — ответил актер»Пятому каналу».
Высказывания Миронова об СВО
В начале проведения спецоперации Евгений Миронов совместно с 16 другими представителями мира искусства — артистами, режиссерами и музыкантами — подписал коллективное обращение. В нем содержался призыв к началу переговорного процесса.
В июне 2022 года он изменил свою позицию. Как отметил сам артист, после посещения Донбасса и общения с местными жителями и ранеными у него исчезли многие сомнения и вопросы.
«Творческие люди — очень часто импульсивные, они часто реагируют моментально, сиюсекундно. Сейчас такой вал информации с разных сторон. Но когда ты приезжаешь сюда и видишь все своими глазами, это совсем другое дело», — объяснил Миронов свою позицию.
Артист предложил помощь республиканской детской больнице. Основанный им благотворительный фонд «Жизнь в Движении» на протяжении многих лет взаимодействует с центрами протезирования.
Ссора с Орбакайте
Евгений Миронов поссорился с певицей Кристиной Орбакайте при знакомстве. Они впервые встретились на съемках фильма «Лимита», и актер перепутал Орбакайте с Натальей Ветлицкой.
«Думаю: „Надо же какие-то партнерские отношения наладить“. И тут говорю: „Слушайте, я вообще ваш большой поклонник. Мне так нравится ваша песня“. Она спрашивает: „Какая?“ Говорю: „Посмотри в глаза, я хочу сказать“», — рассказал Миронов в программе «Синяя птица» на телеканале «Россия 1».
Он добавил, что после этого диалога Орбакайте еще долго с ним не разговаривала.
Где сегодня Евгений Миронов
Сегодня Евгений Миронов совмещает работу актера и руководителя Театра Наций. В текущем сезоне театр планирует выпустить несколько премьер, в том числе спектакль китайского режиссера Моу Сэня по мотивам романа Михаила Шолохова «Тихий Дон».
Свой день рождения актер в этом году планирует отметить с родными и близкими, хотя по его словам, обычно просто забывает про этот праздник.
«Обычно про него забываю, если честно. У меня как-то в графике не стоит прямо такая дата. Но в этот раз я сделаю исключение. Я его проведу со своими родными, которых я, к сожалению, не так часто, как мне хотелось бы, вижу», — сказал Миронов в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.
Некоторые достижения и награды Евгения Миронова
- Народный артист России (2004).
- Две Государственные премии РФ (1996, 2011).
- Восемь «Золотых орлов» (2004, 2006, 2007, 2012, 2018, 2023).
- Три премии «Золотая маска» (2007, 2010, 2012).
- Четыре премии «Хрустальная Турандот» (2001, 2006, 2009, 2014).
- Две премии ТЭФИ (2003, 2008).
- Пять премий «Ника» (1995, 1996, 2002, 2006, 2011).
- Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2016).
- Народный артист Чечни (2012) и Башкортостана (2024).
Некоторые фильмы и сериалы с участием Евгения Миронова
- В августе 44-го…» (2001) — Алехин, капитан;
- «Побег» (2005) — Евгений Ветров, нейрохирург;
- «Космос как предчувствие» (2005) — Виктор Коньков, «Конек»;
- «Охота на пиранью» (2006) — Прохор Петрович;
- «По этапу» (2007) — Андрей, охранник лагеря;
- «Пробуждение» (2021) — Павел Юрьевич Фролов, старший оперуполномоченный полиции;
- «Сердце Пармы» (2022) — креститель Иона;
- «Жанна» (2022) — Виталий;
- «Нюрнберг» (2023) — Мигачев;
- «Северный полюс» (2024) — Морозов.
- «Идиот» (2003) — князь Мышкин;
- «Апостол» (2008) — Павел и Петр Истомины, братья-близнецы;
- «Достоевский» (2010) — Федор Михайлович Достоевский.
