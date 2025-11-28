Тайный сын, тяжелая болезнь и ссора с Орбакайте: Евгению Миронову — 59

Евгений Миронов отмечает день рождения 29 ноября Фото: Кузьмичёнок Василий / Агентство «Москва»

Евгений Миронов — актер театра и кино, художественный руководитель Государственного Театра Наций. Он с легкостью перевоплощается в самые разные образы. Среди лучших фильмов с его участием — ленты «Анкор, еще анкор», «Любовь», «Мусульманин», «Утомленные солнцем», «Идиот», «Космос как предчувствие». При всей популярности личная жизнь актера остается тайной. 29 ноября Миронову исполняется 59 лет. О его судьбе — в материале URA.RU.

Детство и юность Евгения Миронова

Евгений Миронов родился 29 ноября 1966 года в Саратове. Его отец работал водителем, а мать — продавцом, сборщиком елочных украшений на заводе. В дошкольном возрасте у него нашли туберкулез кости, и тогда врачи не могли сказать сможет ли он ходить.

«Мне было шесть лет, у меня обнаружили туберкулез кости. Я находился в Евпатории и целый год был оторван от семьи. Меня лечили грязью, ультрафиолетом. Но мне там было очень плохо, потому что я такой маменькин сынок. Тогда было непонятно до конца, смог ли я ходить или останусь хромым инвалидом», — вспоминал актер.

С ранних лет Евгений грезил о карьере актера. В школьные годы он посещал драматический кружок, а также обучался в музыкальной школе, где освоил игру на аккордеоне. После школы он учился в Саратовском театральном училище имени И. А. Слонова и в Школе-студии МХАТ.

Карьера Евгения Миронова

Успех в театре и поддержка Табакова

После обучения Миронов работал у Табакова Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

После окончания Школы-студии, артиста пригласили и в МХАТ, и в «Табакерку». Миронов выбрал второй вариант. В это время он снова заболел. В этот раз у Евгения диагностировали прободную язву. Ситуация была серьезной, и его выхаживала мама, приехав специально для этого в Москву. В то время семью Мироновых поддержал режиссер Олег Табаков. Он помог перебраться в столицу родителям Евгения и дал ему главную роль в своем спектакле «Обыкновенная история».

Впоследствии ему стали предлагать преимущественно главные роли — он участвовал в спектаклях «Страсти по Бумбарашу», «Вишневый сад».

В 2006 году Евгений Миронов принял руководство Государственным Театром Наций, при этом продолжив выступать как актер. Среди его заметных работ — спектакль «Рассказы Шукшина», где Миронов воплотил на сцене 10 персонажей.

Постановка была удостоена престижных театральных премий — «Хрустальной Турандот» и «Золотой маски». В 2011 году Театр наций представил спектакль «Калигула» с Евгением Мироновым в главной роли, который был показан российской и итальянской аудитории.

В 1995 году он принимал участие в постановке театра «Современник», сыграв Ивана Карамазова в постановке Валерия Фокина «Карамазовы и ад». В МХТ им. Чехова Миронов был занят в спектаклях «Чайка», «Ундина» , «№13» «Господа Головлевы».

Кино в жизни Миронова

Миронов много снимался в кино Фото: Чингаев Ярослав / Агентство «Москва»

На экране Миронов впервые появился в фильме Александра Кайдановского «Жена керосинщика». Фильм выиграл гран-при на фестивале фантастического кино в Авориазе.

Далее следовали три кардинально разных работы: «Перед рассветом» Ярополка Лапшина, «Делай раз!» (Андрея Малюкова и «Затерянный в Сибири» Александра Митты.

После премьеры кинокартины «Любовь», созданной режиссером Валерием Тодоровским, 25-летний Евгений Миронов завоевал широкое признание. В процессе кастинга было рассмотрено множество претендентов, однако Миронов выделился среди молодых актеров. За блестящее исполнение роли он был удостоен награды за лучшую мужскую роль на фестивале «Кинотавр».

В 1992 году актер вновь добился успеха благодаря роли лейтенанта Владимира Полетаева в кинофильме «Анкор, еще анкор!». Одной из наиболее значительных работ в карьере актера является фильм «Идиот». За воплощение образа князя Мышкина он был признан лучшим актером страны.

«Я примирялся несколько раз, пока вошел туда, и там был какой-то такой мир разноцветный. Я боялся высунуться. Мне там было очень комфортно. Я ничего не мог с собой сделать. Я не мог его выжить из себя», — говорил Евгений Миронов о своем персонаже.

Многие утверждали, что актер словно был создан для этой роли. Валерий Тодоровский высказался следующим образом: «Без Жени фильм снимать не имеет смысла».

Производство кинокартины заняло восемь месяцев, при этом каждый день съемки продолжались 14 часов. Во время работы над образом Миронов потерял 10 килограммов и несколько осунулся — настолько глубоко он погрузился в роль.

Князь Мышкин — персонаж непростой, и многим артистам требовалось значительное время для восстановления после воплощения этого образа на экране. Экранизация получила премии «ТЭФИ» и «Золотой орел» за лучший фильм. Позже Евгений Миронов сыграл и самого Федора Достоевского в сериале «Достоевский».

Личная жизнь Евгения Миронова

Евгений Миронов с сыном Петром Фото: Чингаев Ярослав / Агентство «Москва»

Евгений Миронов не вступал в брак. Актер предпочитает не афишировать подробности личной жизни. Информация о том, что у него есть ребенок, стала известна поклонникам только в 2019 году. В январе 2020 года артист появился на благотворительном мероприятии вместе с сыном Петей. Известно, что ребенка Миронову родила суррогатная мать. По некоторым сведениям, задуматься об отцовстве актеру посоветовала Алла Пугачева, с которой он давно находится в дружеских отношениях.

В сентябре 2020 года артист появился на премьере мультфильма «Белка и Стрелка. Карибская тайна» в компании племянников и Пети. На этот раз Миронов впервые официально представил ребенка.

«В зале сидит мой сын Петя. Когда я озвучивал своего персонажа Веню, я его взял на одну из смен. Я не мог найти некоторые слова, которые мой герой кричит одному великану. Но их придумал Петя. Это простая фраза, но очень точно туда влезла. Звучит она так: «Монстр — малявка!» Так что дети — соавторы нашего мультфильма!» — рассказывал актер.

Евгений Миронов проживает с сыном Петей в квартире на Чистых прудах. В воспитании мальчика ему помогает мама.

«Еще в детстве она как-то сказала мне: „Сынок, у нас с тобой не разрезана пуповина“. Так и живем. Я маменькин сынок и очень рад этому. Она со мной и с моей сестрой всегда: и в радости, и в печали. Стала нам самым близким другом», — рассказывал актер о своей матери.

Скандалы с Евгением Мироновым

Драка в Театре Наций

Сегодня Евгений Миронов совмещает работу актера и руководителя Театра Наций Фото: Роман Наумов © URA.RU

В 2021 году в СМИ появилась информация, что Евгений Миронов стал участником драки. Сообщалось, что якобы потасовку устроили три человека, в том числе Миронов, который был в нетрезвом состоянии. Также сообщалось, что на место происшествия прибыли полицейские.

Сам Миронов опроверг эту информацию. «Это фейк, это фейк», — ответил актер»Пятому каналу».

Высказывания Миронова об СВО

В начале проведения спецоперации Евгений Миронов совместно с 16 другими представителями мира искусства — артистами, режиссерами и музыкантами — подписал коллективное обращение. В нем содержался призыв к началу переговорного процесса.

В июне 2022 года он изменил свою позицию. Как отметил сам артист, после посещения Донбасса и общения с местными жителями и ранеными у него исчезли многие сомнения и вопросы.

«Творческие люди — очень часто импульсивные, они часто реагируют моментально, сиюсекундно. Сейчас такой вал информации с разных сторон. Но когда ты приезжаешь сюда и видишь все своими глазами, это совсем другое дело», — объяснил Миронов свою позицию.

Артист предложил помощь республиканской детской больнице. Основанный им благотворительный фонд «Жизнь в Движении» на протяжении многих лет взаимодействует с центрами протезирования.

Ссора с Орбакайте

Евгений Миронов поссорился с певицей Кристиной Орбакайте при знакомстве. Они впервые встретились на съемках фильма «Лимита», и актер перепутал Орбакайте с Натальей Ветлицкой.

«Думаю: „Надо же какие-то партнерские отношения наладить“. И тут говорю: „Слушайте, я вообще ваш большой поклонник. Мне так нравится ваша песня“. Она спрашивает: „Какая?“ Говорю: „Посмотри в глаза, я хочу сказать“», — рассказал Миронов в программе «Синяя птица» на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что после этого диалога Орбакайте еще долго с ним не разговаривала.

Где сегодня Евгений Миронов

Сегодня Евгений Миронов совмещает работу актера и руководителя Театра Наций. В текущем сезоне театр планирует выпустить несколько премьер, в том числе спектакль китайского режиссера Моу Сэня по мотивам романа Михаила Шолохова «Тихий Дон».

Свой день рождения актер в этом году планирует отметить с родными и близкими, хотя по его словам, обычно просто забывает про этот праздник.

«Обычно про него забываю, если честно. У меня как-то в графике не стоит прямо такая дата. Но в этот раз я сделаю исключение. Я его проведу со своими родными, которых я, к сожалению, не так часто, как мне хотелось бы, вижу», — сказал Миронов в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.

Некоторые достижения и награды Евгения Миронова

Народный артист России (2004).

Две Государственные премии РФ (1996, 2011).

Восемь «Золотых орлов» (2004, 2006, 2007, 2012, 2018, 2023).

Три премии «Золотая маска» (2007, 2010, 2012).

Четыре премии «Хрустальная Турандот» (2001, 2006, 2009, 2014).

Две премии ТЭФИ (2003, 2008).

Пять премий «Ника» (1995, 1996, 2002, 2006, 2011).

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2016).

Народный артист Чечни (2012) и Башкортостана (2024).

Некоторые фильмы и сериалы с участием Евгения Миронова