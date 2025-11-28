Россиян предупредили о штрафах за неправильную установку гирлянды

«Это может быть связано с использованием некачественной проводки, неправильным монтажом или другими факторами, создающими риск возгорания. В таких случаях применяется статья 20.4 КоАП РФ „Нарушение требований пожарной безопасности“, предусматривающая штрафы для граждан», — сказал юрист. Его слова приводит «Подмосковье сегодня» .

В случае первого нарушения требований пожарной безопасности физические лица могут быть оштрафованы на сумму в диапазоне от 5 000 до 15 000 рублей, в то время как для юридических лиц размер штрафа может составить до 400 000 рублей. При повторном нарушении граждан ждут штрафы в размере от 12 000 до 20 000 рублей, а для зарегистрированных компаний предусмотрены финансовые санкции в размере от 400 000 до 800 000 рублей либо временное прекращение деятельности на срок до 30 дней.