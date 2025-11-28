Путин ищет людей, которые готовы бросить вызов Маску и Дурову

Президент РФ Владимир Путин встретился с участниками Пятого конгресса молодых ученых Фото: Роман Наумов © URA.RU

Российские власти ищут талантливых исследователей, которые смогут не только приблизить технологический суверенитет страны, но и стать примером для будущих поколений (как инженер Илон Маск или основатель Telegram Павел Дуров). На встрече с молодыми учеными в Кремле 28 ноября президент Владимир Путин познакомился с 13 такими талантами. Все они посвятили себя науке и сегодня с горящими глазами рассказывали о своих достижениях. Как объяснили URA.RU аналитики, такое внимание лично президента к молодым ученым дает уверенность, что у российской науки есть будущее.

Встречи президента Путина с представителями науки в завершающий день Конгресса молодых ученых стали традиционными с декабря 2021 году — именно тогда состоялся первый форум в «Сириусе». Сегодня Путин заметил: никто не ожидал, что мероприятие станет настолько популярным. В этом году в нем участвовали уже восемь тысяч человек из более чем 100 стран. «Главная цель конгресса заключается в том, чтобы создать площадку для свободного общения и обмена мнениями, идеями, установления новых контактов между теми людьми, которые хотят заниматься наукой. Потому что наука, так же, как и искусство, спорт, должна быть вне политики, должна объединять людей», — подчеркнул президент.

Он напомнил о периоде разработки вооружений. Темы, связанные с оборонкой, конечно, закрыты для посторонних, но в конце концов «все равно становятся достоянием всего человечества». «Все, начиная с пороха, который был изобретен когда-то в Китае, и как бы там ни закрывали тогдашние власти, все равно все стали обладателями пороха. То же самое касается и ядерного ракетного оружия.

Изобретатели ядерного оружия практически сознательно делились друг с другом этой информацией с целью создать в мире баланс и тем самым гарантировать стабильное развитие различных государств в мире, создать условия, при которых никто не решился бы применять это разрушительное, ужасное по своей силе оружие.

И мы изначально стремились к тому, чтобы на конгрессе был свободный обмен мнениями. И чтобы устанавливались хорошие связи между молодыми исследователями», — отметил Путин.

По словам президента, молодые ученые «определяют нестандартные конкурентоспособные разработки». И все больше находят поддержку со стороны крупнейших российских корпораций, бизнеса. «Создается рынок для того, чтобы использовать новейшие разработки. Присматриваются, конечно, и к исследователям, чтобы потом иметь возможность с ними продолжать контакты или кого-то напрямую приглашать на работу.

Таким образом, сотрудничество между государством, бизнесом и ученым сообществом призвано вместе добиваться максимального результата для развития современных технологий. В конечном итоге – для развития экономики России», — подчеркнул глава государства.

Путин заверил, что власти будут продолжать поддержку талантливых исследователей, в том числе через стипендии: выплаты в размере 75 тысяч рублей ежемесячно сегодня получают порядка 1000 аспирантов по всей стране. «75 тысяч — это тоже невесть какие деньги, но все-таки. Я в свое время получал повышенную стипендию, она была 40 рублей, и был очень рад этому. Сейчас другая жизнь, другая стоимость жизни. Вообще все другое. Но мы надеемся, что это вас хоть как-то поддерживает. Со своей стороны будем делать все, чтобы такая поддержка продолжалась, и вы чувствовали, что она есть», — заверил Путин.

На аналогичной встрече с молодыми учеными в декабре 2021 года Путин объявил о старте Десятилетия науки и технологий в России. Это период, когда страна должна сделать рывок в своем технологическом развитии, а также привлечь в науку как можно больше талантливой молодежи. Гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский говорит, что стратегическая цель понятна: если наука не будет развиваться за счет молодых кадров, у страны будущего нет.

«Будущее для нас это 30-40 лет, это большой технологический переход, начало нового 150-летнего цикла, где должны появиться новые технологические платформы, которые будут определять жизнь мира на этот период.

Эти технологические платформы должен кто-то разрабатывать и воплощать в жизнь. А это как раз молодые ученые, молодые предприниматели, молодые инженеры», — отметил Еловский.

При этом, заметил политолог, государству важно найти собственные эталоны, примеры для подражания для детей и молодежи. «У нас есть выходец из России — основатель ТГ Павел Дуров, который для многих молодых предпринимателей, молодых инженеров и ученых является путеводной звездой. Есть несколько молодых ученых российского происхождения, которые себя реализовали на Западе, — тот же Павел Бутерин. Конечно, нам нужны свои национальные герои, новые Королевы, которые смогут продвинуть Россию вперед», — подчеркнул политолог.

В современной геополитической реальности, когда конкуренция между странами все больше смещается в область технологий и научного превосходства, тема подготовки и поддержки научных кадров перестала быть просто элементом социальной политики, объяснил замдиректора Института исследования проблем современной политики Андрей Белокуров. «Он стал вопросом национальной безопасности и технологического суверенитета. В этом контексте внимание, которое президент уделяет молодым ученым и инженерам, является осознанной и системной государственной стратегией. Молодые ученые — это не просто будущее науки, это самый мобильный, гибкий и восприимчивый к инновациям ресурс, способный на прорывные решения.

Поддержка властями молодых ученых и инженерно-технических специальностей – это стратегическая инвестиция в будущее, сопоставимая по значимости с инвестициями в обороноспособность или энергетическую безопасность», — отметил политолог.

Директор Института социально-экономического анализа и программ развития (ИСАПР) Андрей Шуриков считает, что уже сегодня можно говорить об эффекте от системной господдержки науки и высоких технологий. «Ярким примером служит настоящий прорыв в области беспилотных систем. На днях президент Путин сказал, что достижения отечественного ОПК в этой сфере стали настоящей „революцией в области беспилотной техники“. Можно констатировать, что заложен прочный фундамент для долгосрочного технологического лидерства», — отметил Шуриков.