Ozon: у банков «двойные стандарты» по запрету скидок на маркетплейсах

28 ноября 2025 в 22:28
В Ozon назвали идею отмены скидок ударом по кошелькам россиян

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В руководстве Ozon заявили, что предложение финансовых организаций запретить снижение цен на торговых онлайн-площадках демонстрирует применение двойных стандартов. Представители компании уверены, что подобная инициатива нарушает принципы честной конкуренции и негативно отразится на миллионах потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса. 

«Ozon считает инициативу пяти банков об отмене скидок на маркетплейсах непродуманной, нарушающей принципы честной конкуренции и негативной для десятков миллионов российских покупателей, которые будут вынуждены платить больше. Предлагая запретить маркетплейсам скидки, банки вводят двойные стандарты. Они считают, что им можно предоставлять скидки и бонусы своим клиентам внутри своих систем, а маркетплейсам нельзя», — приводит заявление компании агентство РИА Новости. 

По мнению представителей Ozon, обращаясь к государственным органам, кредитные организации пытаются минимизировать свои риски в конкурентной борьбе, вместо того чтобы развивать собственные торговые площадки, которые пока уступают маркетплейсам по масштабу. В компании подчеркнули, что покупатели и предприниматели негативно относятся к идее ограничений, что подтверждают опросы и реакции в соцсетях. Маркетплейс предложил банкам вступить в программу лояльности наравне с «Озон Банком» для обеспечения честной конкуренции.

Дискуссия о скидках на маркетплейсах активизировалась после вступления в силу закона «О платформенной экономике» (289-ФЗ). Пять крупнейших банков предложили запретить маркетплейсам предоставлять прямые скидки и бонусные программы, считая это необходимым для создания равных условий конкуренции. Маркетплейсы, в свою очередь, утверждают, что инициатива банков приведет к росту цен и ухудшению условий для потребителей и предпринимателей.

