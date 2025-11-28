Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

HaberDenizde: по танкеру в Черном море ударила мина

28 ноября 2025 в 23:05
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Танкер мог подорваться на мине

Танкер мог подорваться на мине

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Согласно информации, опубликованной на портале HaberDenizde.com, который специализируется на новостях морской отрасли, причиной пожара на танкере Kairos, следовавшем под флагом Гамбии в порт Новороссийск, могла стать детонация морской мины. Инцидент произошел у берегов Турции.

Как сообщает источник, турецкое судно Türkan Saylan, находившееся неподалеку, обнаружило горящий танкер. По предварительной информации, возгорание возникло в районе машинного отделения — именно туда, предположительно, и попала мина.

Ранее Главное управление мореходства Турции проинформировало о том, что с танкера Kairos, который шел без груза в российский порт Новороссийск, поступило сообщение о пожаре. Указано, что причиной возгорания стало внешнее воздействие. Экипаж танкера (25 человек) находится в удовлетворительном состоянии, в район происшествия направлены спасательные катера для их эвакуации.

Продолжение после рекламы

Портал также уточняет, что в уведомлении о нештатной ситуации, которое получили береговые службы, содержится информация о возможном затоплении танкера. В связи с этим к месту инцидента направлены 12 катеров и буксиров, а также судно для эвакуации экипажа.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал