HaberDenizde: по танкеру в Черном море ударила мина

Согласно информации, опубликованной на портале HaberDenizde.com, который специализируется на новостях морской отрасли, причиной пожара на танкере Kairos, следовавшем под флагом Гамбии в порт Новороссийск, могла стать детонация морской мины. Инцидент произошел у берегов Турции.

Как сообщает источник, турецкое судно Türkan Saylan, находившееся неподалеку, обнаружило горящий танкер. По предварительной информации, возгорание возникло в районе машинного отделения — именно туда, предположительно, и попала мина.

Ранее Главное управление мореходства Турции проинформировало о том, что с танкера Kairos, который шел без груза в российский порт Новороссийск, поступило сообщение о пожаре. Указано, что причиной возгорания стало внешнее воздействие. Экипаж танкера (25 человек) находится в удовлетворительном состоянии, в район происшествия направлены спасательные катера для их эвакуации.

