Guardian: Зеленский хочет замять коррупционный скандал за счет отставки Ермака
Зеленский пытается замять скандал с коррупцией
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы его офиса Андрея Ермака только ради того, чтобы замять скандал с коррупцией. Об этом сообщает британская газета The Guardian.
«Отставка Ермака всего через несколько часов после обыска его дома антикоррупционными органами является явной попыткой замять скандал, который возник в самый неподходящий момент для Украины», — передает газета.
The Guardian отметила, что на фоне наращивания темпов наступления ВС РФ и давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа Зеленский оказался в непростой ситуации. Издание подчеркнуло, уход Ермака — это «очень важное событие для Зеленского и Украины».
На сайте президента Украины опубликован документ, согласно которому глава государства Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с поста главы Офиса президента. Отставка последовала на фоне продолжающегося в стране коррупционного скандала. Сегодня в отношении Ермака были проведены следственные действия — представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели у него обыски. В зарубежных средствах массовой информации полагают, что данные события могут свидетельствовать о давлении на самого Владимира Зеленского.
