Guardian: Зеленский хочет замять коррупционный скандал за счет отставки Ермака

Зеленский пытается замять скандал с коррупцией Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы его офиса Андрея Ермака только ради того, чтобы замять скандал с коррупцией. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

«Отставка Ермака всего через несколько часов после обыска его дома антикоррупционными органами является явной попыткой замять скандал, который возник в самый неподходящий момент для Украины», — передает газета.

The Guardian отметила, что на фоне наращивания темпов наступления ВС РФ и давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа Зеленский оказался в непростой ситуации. Издание подчеркнуло, уход Ермака — это «очень важное событие для Зеленского и Украины».

