Екатеринбург занесло снегом. Фото
29 ноября 2025 в 00:10
Снег выпал вечером 28 ноября
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбурге вечером 28 ноября пошел сильный снег. Из-за этого город сильно преобразился и стал все больше соответствовать климатическим нормам. Фотографиями заснеженных улиц делятся читатель URA.RU.
«Чуть-чуть появляется новогоднее настроение, зима ощущается!» — сообщает собеседница агентства. Снег заметили и в пригороде Екатеринбурга. Верхняя Пышма и Березовский также попали под удар стихии.
1/4
Фото: читатель URA.RU
