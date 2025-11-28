Логотип РИА URA.RU
Екатеринбург занесло снегом. Фото

29 ноября 2025 в 00:10
Снег выпал вечером 28 ноября

Снег выпал вечером 28 ноября

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге вечером 28 ноября пошел сильный снег. Из-за этого город сильно преобразился и стал все больше соответствовать климатическим нормам. Фотографиями заснеженных улиц делятся читатель URA.RU.

«Чуть-чуть появляется новогоднее настроение, зима ощущается!» — сообщает собеседница агентства. Снег заметили и в пригороде Екатеринбурга. Верхняя Пышма и Березовский также попали под удар стихии.

1/4

Фото: читатель URA.RU

