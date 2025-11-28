Путин заявил, что получал стипендию в 40 рублей

Путин заявил, что государство будет работать над увеличением размера стипендий Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что в молодости получал стипендию в 40 рублей. Теперь государство установило повышенную аспирантскую стипендию в размере 75 тысяч рублей, что немного, но должно помочь современным студентам.

«Я в свое время получал повышенную стипендию, она была 40 рублей, и был очень рад этому. Сейчас другая жизнь, другие требования. И, понятно, стоимость жизни другая, и все другое. Но мы надеемся, что это вас хоть как-то поддерживает», — сказал президент на «Пятом конгрессе молодых ученых».