Политическое землетрясение: в мире осудили Зеленского за отставку Ермака

СМИ отмечают, что Ермак ушел в отставку за день до переговоров с Уиткоффом в США Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы своего же Офиса Андрея Ермака. Данное событие вызвало бурный шквал сообщений в западной прессе. The Guardian отмечает, что Зеленский пытается тем самым «замять» коррупционный скандал.

В свою очередь, портал Axios назвал увольнение Ермака «политическим землетрясением», поскольку завтра, 29 ноября, должна состояться встреча украинской делегации и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. Подробнее о реакции западной прессы на увольнение главы Офиса президента Украины — в материале URA.RU.

Axios: Ермак уволился за день до встречи с Уиткоффом

Отставка Ермака состоялась за сутки до планировавшегося визита в Майами. Целью поездки должны были стать переговоры с представителями администрации президента США Дональда Трампа относительно мирного урегулирования конфликта.

«Отставка Ермака происходит за день до его предполагаемой поездки в Майами для переговоров с командой Трампа о мирном плане. <...> Ермак, как ожидалось, должен был прибыть в Майами на этих выходных с несколькими советниками Зеленского и провести переговоры с посланниками Трампа, Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером», — сказано в сообщении портала, опубликованном на сайте Axios.

Один из чиновников отметил, что отставка поставила эти переговоры под вопрос, но не приведет к изменению позиции Украины по завершению конфликта. Таким образом, заключил портал, увольнение Ермака — это «политическое землетрясение» для Украины.

The Guardian: Зеленский пытается «замять» коррупционный скандал

Зеленский отправил чиновника в отставку лишь ради того, чтобы самому не оказаться в эпицентре коррупционного скандала в стране. По мнению издания, президент Украины уволил Ермака спустя несколько часов после того, как стало известно, что в доме последнего проводятся обыски.

«Отставка Ермака всего через несколько часов после обыска его собственности антикоррупционными органами — это, безусловно, попытка преодолеть скандал, разразившийся, вероятно, в худший из возможных моментов для Украины. Поскольку она сталкивается с растущим давлением как со стороны союзников», — сказано в материале The Guardian.

Reuters: увольнение Ермака может иметь последствия для Зеленского

Увольнение чиновника с поста главы офиса президента Украины может повлиять на политическую ситуацию в стране и за ее пределами. Согласно публикации агентства Reuters, такое развитие событий способно как укрепить поддержку Зеленского на международной арене, так и бросить тень на его репутацию из-за коррупционных обвинений.

«Зеленский по-прежнему пользуется широкой популярностью, и отказ от близкого союзника мог бы помочь укрепить поддержку внутри страны и за рубежом в момент, который сам президент назвал самым сложным для Украины. Отстранение Ермака можно рассматривать как обязательство „навести порядок“, но также и как признак того, что обвинения в коррупции подбираются все ближе к самому президенту», — пишет Reuters.

NYT: увольнение Ермака лишило Зеленского ближайшего союзника

Уход Ермака со своего поста лишил президента Украины давнего и близкого союзника, который играл значительную закулисную роль, определял политические процессы и, когда успехи на фронте для его страны стали угасать, то именно Ермак принимал на себя основной удар критики по поводу многочисленных проблем, в том числе обвинений в растрате средств государственных компаний. Об этом пишет New York Times (NYT).

«[Увольнение Ермака также] лишило г-на Зеленского давнего близкого союзника, который был закулисным деятелем, политическим вершителем судеб и, по мере того как успехи Украины в конфликте пошли на спад, громоотводом для критики за многое из того, что пошло не так, включая обвинения в хищениях со стороны государственных компаний», — говорится в материале. Он опубликован на сайте NYT.

Bloomberg: отставка Ермака происходит в критический для Украины момент

Увольнение главы Офиса президента Украины произошло в трудное для страны время. Как раз тогда, когда глава Белого дома Дональд Трамп усиливает дипломатические усилия, чтобы остановить украинский конфликт. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Увольнение самого доверенного и противоречивого соратника Зеленского происходит в критический для Украины момент, когда президент Дональд Трамп возобновляет дипломатические усилия по прекращению [украинского конфликта]», — сказано в публикации. Она размещена на сайте агентства.

Как Ермак связан с коррупционным скандалом на Украине

В ходе расследования Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) выдвинули первые обвинения. Среди обвиняемых бизнесмен и близкий друг Зеленского Тимур Миндич, который считается руководителем преступной организации. Также в списке находится экс-министр национального единства Алексей Чернышов.

Последний связан с Зеленским родственными узами — он его кум и друг. Примечательно, что Миндич, которого нередко называют финансовым посредником Зеленского, покинул территорию Украины за несколько часов до проведения обысков и в настоящее время находится в Израиле.

Позже, 17 ноября, ведомство разместило отрывки аудиозаписей, имеющих отношение к расследованию коррупционного дела в энергетической отрасли. В них фигурирует прозвище Али-Баба, под которым может скрываться именно Ермак.

В пятницу, 28 ноября, стало известно о проведении обысков у Ермака. По информации, озвученной депутатом Верховной рады Украины Ярославом Железняком, мероприятия осуществляются НАБУ и САП. Обыски в доме украинского чиновника связаны с коррупционным скандалом в сфере энергетики.