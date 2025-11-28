ЕГЭ по истории станет обязательным на ряде гуманитарных направлений

В России вводится обязательный ЕГЭ по истории для ряда направлений Фото: Илья Московец © URA.RU

Единый государственный экзамен по истории станет обязательным для поступления на ряд социально-гуманитарных направлений с приемной кампании 2027/2028 учебного года. Изменения коснутся таких специальностей, как «Юриспруденция», «Социология», «Реклама и связи с общественностью» и других. Об этом стало известно из документа Минобрнауки.

«Минобрнауки РФ включило ЕГЭ по истории для поступления на социально-гуманитарные направления. В рамках приемной кампании 2027/2028 учебного года ЕГЭ по истории будет закреплен в перечне вступительных испытаний применительно к данным направлениям подготовки уже в качестве обязательного», — говорится в документе министерства, который изучило РИА Новости.

Нововведению будет предшествовать переходный период. В ходе приемной кампании 2026/27 учебного года вузы смогут самостоятельно выбирать, какой экзамен требовать от абитуриентов — по истории или по обществознанию. Определиться с выбором вступительных испытаний на этот период университеты должны до 20 января 2026 года.

Продолжение после рекламы