ЕГЭ по истории станет обязательным на ряде гуманитарных направлений
Фото: Илья Московец © URA.RU
Единый государственный экзамен по истории станет обязательным для поступления на ряд социально-гуманитарных направлений с приемной кампании 2027/2028 учебного года. Изменения коснутся таких специальностей, как «Юриспруденция», «Социология», «Реклама и связи с общественностью» и других. Об этом стало известно из документа Минобрнауки.
«Минобрнауки РФ включило ЕГЭ по истории для поступления на социально-гуманитарные направления. В рамках приемной кампании 2027/2028 учебного года ЕГЭ по истории будет закреплен в перечне вступительных испытаний применительно к данным направлениям подготовки уже в качестве обязательного», — говорится в документе министерства, который изучило РИА Новости.
Нововведению будет предшествовать переходный период. В ходе приемной кампании 2026/27 учебного года вузы смогут самостоятельно выбирать, какой экзамен требовать от абитуриентов — по истории или по обществознанию. Определиться с выбором вступительных испытаний на этот период университеты должны до 20 января 2026 года.
Ранее URA.RU сообщало, что с 1 сентября 2026 года российские вузы начнут переход на новую модель высшего образования. Вместо бакалавриата и магистратуры появятся три ступени: базовое высшее (5–6 лет), специализированное высшее (1–3 года) и аспирантура. Новая система полностью заменит действующие программы, а магистратура будет значительно изменена.
