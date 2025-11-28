Для мигрантов придумали новые ограничения в России

Мигранты смогут получит полис ОМС в России только спустя пять лет работы Фото: Илья Московец © URA.RU

Мигранты смогут претендовать на бесплатную медицинскую помощь только после пяти лет официального трудового стажа в России, тогда как ранее этот срок составлял три года. Соответствующие поправки внесены в закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ». Они опубликованы на портале правовой информации.

«В части 1 статьи 16 слово „трех“ заменить словом „пяти“», — говорится в федеральном законе. Это означает, что период, который мигранты должны отработать в России для получения права на бесплатную медицинскую помощь, увеличился на два года.