Путин повысил МРОТ на 2026 год

Минимальный размер оплаты труда в 2026 году превысит 27 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент России Владимир Путин утвердил увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 2026 год. Сумма составит 27 093 рубля, что значительно выше показателя 2025 года в 22 440 рублей. Это следует из подписанного закона о федеральном бюджете на 2026-2028 годы.

«Минимальный размер оплаты труда на 2026 год утвержден в размере 27 093 рубля. Данное решение было принято в рамках подписания закона о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», — следует из документа, размещенного на сайте официальных правовых актов.