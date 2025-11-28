Логотип РИА URA.RU
Путин повысил МРОТ на 2026 год

29 ноября 2025 в 00:51
Минимальный размер оплаты труда в 2026 году превысит 27 тысяч рублей

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент России Владимир Путин утвердил увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 2026 год. Сумма составит 27 093 рубля, что значительно выше показателя 2025 года в 22 440 рублей. Это следует из подписанного закона о федеральном бюджете на 2026-2028 годы.

«Минимальный размер оплаты труда на 2026 год утвержден в размере 27 093 рубля. Данное решение было принято в рамках подписания закона о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», — следует из документа, размещенного на сайте официальных правовых актов.

Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин утвердил федеральный бюджет на 2026–2028 годы. Прогноз предполагает рост ВВП до 276 трлн рублей и почти 7% за три года. Доходы бюджета увеличатся с 40,3 до 45,9 трлн рублей, при этом дефицит составит 3,2–3,8 трлн ежегодно, инфляция ожидается около 4%. Существенные средства направят на социальную сферу: более 50 млрд рублей получит фонд «Защитники Отечества», а около 247 млрд выделят на обеспечение лекарствами пациентов с тяжелыми и дорогостоящими заболеваниями.

