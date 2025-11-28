Логотип РИА URA.RU
Ветераны СВО в Нижнем Тагиле показали силу духа после травм. Видео

В Нижнем Тагиле ветераны СВО впервые сдали нормативы ГТО
29 ноября 2025 в 03:29
У многих ветеранов остались боевые травмы

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) ветераны СВО впервые сдали нормы ГТО в рамках спортивного фестиваля «Мы вместе». Многие из защитников Родины сдавали нормативы со сложными боевыми травмами. Об этом рассказал глава города Владислав Пинаев.

«После тяжелых ранений ребята регулярно тренируются на базе муниципальной спортивно-адаптивной школы им. Михалины Лысовой. Для них сдача нормативов — это еще одна возможность проявить себя, показать силу и волю, характер», — заявил глава города в своем telegram-канале.

Также бойцы ведут подготовку к соревнованию «Кубок защитников Отечества». Местный этап должен пройти зимой 2026 года, а сам турнир пройдет во всем УрФО.

