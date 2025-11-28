Сенатор Шептий предложил Госдуме в разы поднять штрафы за одну из статей

Штрафы хотят увелчить в несколько раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Государственную Думу внесен законопроект об ужесточении ответственности за нарушение правил пересечения границы. Инициатива принадлежит группе сенаторов, среди которых — представитель от Свердловской области Виктор Шептий. Документ предусматривает значительное увеличение штрафов за ряд правонарушений, связанных с пересечением границы и пребыванием в пограничной зоне.

«За последние годы наблюдается негативная динамика роста числа нарушений на Государственной границе и приграничной территории. При этом действующие штрафы в этой сфере не пересматривались с 2007 года и сейчас попросту не работают на профилактику нарушений», — заявил Шептий.

Законопроект предлагает следующие изменения в размерах штрафов:

За нарушение правил пересечения границы, правил въезда/выезда или ведения деятельности на границе штрафы для граждан вырастут с 2 – 5 тысяч рублей до 5 – 25 тысяч рублей, для должностных лиц — с 30 - 50 тысяч рублей до 100 – 250 тысяч рублей, для юридических лиц — с 400 – 800 тысяч рублей до 1 – 2,5 миллиона рублей;

за нарушение правил въезда, прохода или пребывания в пограничной зоне штраф увеличится с 500 – 1000 рублей до 1,5 – 5 тысяч рублей;

за непринятие мер к недопущению незаконного пересечения границы или сокрытию нарушителей/грузов штраф для юридических лиц возрастет с 30 – 50 тысяч рублей до 100 – 250 тысяч рублей;

за неповиновение требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы штраф увеличится с 1 – 1,5 тысячи рублей до 5 – 7 тысяч рублей.

Продолжение после рекламы