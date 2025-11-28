Сенатор Шептий предложил Госдуме в разы поднять штрафы за одну из статей
В Государственную Думу внесен законопроект об ужесточении ответственности за нарушение правил пересечения границы. Инициатива принадлежит группе сенаторов, среди которых — представитель от Свердловской области Виктор Шептий. Документ предусматривает значительное увеличение штрафов за ряд правонарушений, связанных с пересечением границы и пребыванием в пограничной зоне.
«За последние годы наблюдается негативная динамика роста числа нарушений на Государственной границе и приграничной территории. При этом действующие штрафы в этой сфере не пересматривались с 2007 года и сейчас попросту не работают на профилактику нарушений», — заявил Шептий.
Законопроект предлагает следующие изменения в размерах штрафов:
- За нарушение правил пересечения границы, правил въезда/выезда или ведения деятельности на границе штрафы для граждан вырастут с 2 – 5 тысяч рублей до 5 – 25 тысяч рублей, для должностных лиц — с 30 - 50 тысяч рублей до 100 – 250 тысяч рублей, для юридических лиц — с 400 – 800 тысяч рублей до 1 – 2,5 миллиона рублей;
- за нарушение правил въезда, прохода или пребывания в пограничной зоне штраф увеличится с 500 – 1000 рублей до 1,5 – 5 тысяч рублей;
- за непринятие мер к недопущению незаконного пересечения границы или сокрытию нарушителей/грузов штраф для юридических лиц возрастет с 30 – 50 тысяч рублей до 100 – 250 тысяч рублей;
- за неповиновение требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы штраф увеличится с 1 – 1,5 тысячи рублей до 5 – 7 тысяч рублей.
Инициатива об ужесточении ответственности за нарушение правил пересечения границы связана с ростом числа таких правонарушений: в 2022 году зафиксировали 59 895 случаев, в 2023 — 63 353, а в 2024 — 75 585. Если законопроект будет принят, предполагаемый объем дополнительных поступлений в федеральный бюджет составит более 800 миллионов рублей ежегодно.
