Росавиация закрыла аэропорт Краснодара для самолетов
30 ноября 2025 в 05:12
Фото: © URA.RU
В авиагавани Краснодара введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Меры направлены на обеспечение безопасности полетов. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.
