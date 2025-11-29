В Госдуме предложили защитить покупателей от «схемы Долиной»
Покупателям жилья предложили гарантии на случай судебных споров
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В парламенте выступили с инициативой ввести механизм залогового удержания недвижимости у покупателя в случаях, когда сделка аннулируется судом из-за действий мошенников в отношении продавца. Данная мера призвана обезопасить граждан, которые приобрели жилье, но рискуют остаться и без квадратных метров, и без денег после признания купли-продажи недействительной. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
«В случае признания судом сделки недействительной надо ввести правило встречного исполнения — если продавец не в состоянии вернуть деньги, покупатель не обязан возвращать квартиру. До полного возврата средств недвижимость фактически должна оставаться в залоговом состоянии у покупателя», — сказал Кошелев РИА Новости.
Парламентарий уточнил, что такое залоговое состояние предлагается ограничить сроком в один год. Если за это время продавец не вернет средства, квартира окончательно останется у покупателя, что соответствует принципу встречного исполнения обязательств. Поводом для обсуждения стала ситуация с певицей Ларисой Долиной, которая в марте 2025 года через суд вернула проданную квартиру, доказав, что действовала под влиянием мошенников, в то время как добросовестный покупатель Полина Лурье лишилась прав на недвижимость.
Ранее замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий рассказал, что при признании судом сделки недействительной продавец часто получает квартиру обратно, но вопрос возврата покупателю денег остается нерешенным. Проблема обострилась на фоне «бабушкиных схем», когда пожилые продавцы после сделки заявляют об обмане и требуют вернуть жилье через суд.
