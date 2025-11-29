В Госдуме предложили защитить покупателей от «схемы Долиной»

Покупателям жилья предложили гарантии на случай судебных споров Фото: Анна Майорова © URA.RU

В парламенте выступили с инициативой ввести механизм залогового удержания недвижимости у покупателя в случаях, когда сделка аннулируется судом из-за действий мошенников в отношении продавца. Данная мера призвана обезопасить граждан, которые приобрели жилье, но рискуют остаться и без квадратных метров, и без денег после признания купли-продажи недействительной. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«В случае признания судом сделки недействительной надо ввести правило встречного исполнения — если продавец не в состоянии вернуть деньги, покупатель не обязан возвращать квартиру. До полного возврата средств недвижимость фактически должна оставаться в залоговом состоянии у покупателя», — сказал Кошелев РИА Новости.

Парламентарий уточнил, что такое залоговое состояние предлагается ограничить сроком в один год. Если за это время продавец не вернет средства, квартира окончательно останется у покупателя, что соответствует принципу встречного исполнения обязательств. Поводом для обсуждения стала ситуация с певицей Ларисой Долиной, которая в марте 2025 года через суд вернула проданную квартиру, доказав, что действовала под влиянием мошенников, в то время как добросовестный покупатель Полина Лурье лишилась прав на недвижимость.

