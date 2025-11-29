WP: Зеленскому предстоит новое давление от США

Зеленскому напомнят о коррупционном скандале на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины

На предстоящей неделе американские власти могут оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью добиться заключения сделки об урегулировании кризиса в стране. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Над ним нависла политическая угроза на фоне коррупционного скандала, поглотившего его ближайшего помощника», — отмечает The Washington Post. Бывший руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак оказался в центре скандала, что усиливает давление на украинского лидера.

«На предстоящей неделе Зеленскому грозит новый раунд давления со стороны США, добивающихся заключения сделки, тогда как коррупционный скандал затрагивает его ближайшее окружение, а лидеры оппозиции призывают к смене правительства», — говорится в материале. По данным издания, Зеленский столкнулся с одним из самых сложных периодов в своей политической карьере.

Продолжение после рекламы