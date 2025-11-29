WP: Зеленскому предстоит новое давление от США
Зеленскому напомнят о коррупционном скандале на Украине
Фото: Официальный сайт президента Украины
На предстоящей неделе американские власти могут оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью добиться заключения сделки об урегулировании кризиса в стране. Об этом сообщает газета The Washington Post.
«Над ним нависла политическая угроза на фоне коррупционного скандала, поглотившего его ближайшего помощника», — отмечает The Washington Post. Бывший руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак оказался в центре скандала, что усиливает давление на украинского лидера.
«На предстоящей неделе Зеленскому грозит новый раунд давления со стороны США, добивающихся заключения сделки, тогда как коррупционный скандал затрагивает его ближайшее окружение, а лидеры оппозиции призывают к смене правительства», — говорится в материале. По данным издания, Зеленский столкнулся с одним из самых сложных периодов в своей политической карьере.
Вопрос об отставке руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака остается в центре внимания мировой общественности. Существует две противоположные точки зрения: согласно одной из них, уход Ермака выгоден президенту Владимиру Зеленскому, поскольку он не принимал решений без одобрения Ермака, пишет телеканал 360. Согласно другой точке зрения, после отставки Ермака президент Украины может оказаться в сложной ситуации и лишиться контроля над ситуацией в стране и своих переговорных возможностей. Какие прогнозы строятся вокруг отставки Ермака — в материале URA.RU.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.