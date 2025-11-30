Украина заслала в Россию агента для подрыва газопровода в Подмосковье

Киев отправил своего агента в РФ под видом депортации, сообщили в ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральная служба безопасности РФ сообщила о предотвращении попытки взрыва на газопроводе в Серпуховском районе Подмосковья. По данным ведомства, задержан гражданин России, который был завербован украинскими спецслужбами и направлен в РФ под видом депортации.

«Установлено, что указанный гражданин был завербован украинскими спецслужбами в 2024 году в период нахождения в центре временного содержания иностранцев на Украине, куда был помещен за нарушение миграционного законодательства. После вербовки агент под легендой депортации был направлен в Россию», — информирует ведомство. Задержание произошло при попытке установить самодельное взрывное устройство.

В ходе допроса мужчина сообщил, что с 2015 года проживал вместе с семьей на территории Украины. После пребывания в пункте временного содержания иностранных граждан он был депортирован в Российскую Федерацию. Уже находясь в России, он получил звонок от украинского куратора по имени Миша, который стал поручать ему определенные задания. Одним из таких заданий был подрыв газопровода в Московской области.

