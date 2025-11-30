Логотип РИА URA.RU
Некоторые пенсионеры в РФ получат две пенсии в декабре

30 ноября 2025 в 05:22
Пенсии за январь выплатят в декабре из-за новогодних праздников

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Некоторые российские пенсионеры получат в декабре сразу две пенсионные выплаты. Это коснется тех, кто обычно получает деньги в первой декаде месяца, так как январскую пенсию им выплатят досрочно из-за праздников. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В декабре пенсионеры, получающие страховые пенсии в первые 11 дней месяца, получат две выплаты. В начале декабря — страховую пенсию за декабрь, в конце декабря — страховую пенсию за январь», — сказал Балынин агентству РИА Новости. 

Эксперт пояснил, что такая практика сложилась из-за совпадения дней выплат с выходными и праздничными днями. Он также привел пример, что если пенсионер получает 27 125 рублей, то в конце декабря ему придет уже проиндексированная за январь пенсия в размере 29 186 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2026 году пенсии в России повысят несколько раз, и первая индексация на 7,6% пройдет 1 января. По словам экспертов, повышение коснется всех пенсионеров, благодаря чему в декабре 2025 года они получат две выплаты — текущую и проиндексированную за январь. Повышение охватит около 40 млн человек, а средняя пенсия неработающих пенсионеров превысит 27 тысяч рублей. Если инфляция окажется выше 7,6%, будет проведена дополнительная индексация.

