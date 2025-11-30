Некоторые пенсионеры в РФ получат две пенсии в декабре

Пенсии за январь выплатят в декабре из-за новогодних праздников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Некоторые российские пенсионеры получат в декабре сразу две пенсионные выплаты. Это коснется тех, кто обычно получает деньги в первой декаде месяца, так как январскую пенсию им выплатят досрочно из-за праздников. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В декабре пенсионеры, получающие страховые пенсии в первые 11 дней месяца, получат две выплаты. В начале декабря — страховую пенсию за декабрь, в конце декабря — страховую пенсию за январь», — сказал Балынин агентству РИА Новости.

Эксперт пояснил, что такая практика сложилась из-за совпадения дней выплат с выходными и праздничными днями. Он также привел пример, что если пенсионер получает 27 125 рублей, то в конце декабря ему придет уже проиндексированная за январь пенсия в размере 29 186 рублей.

