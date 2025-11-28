В Салехарде открылся новый торговый центр: что находится внутри

На территории торгового комплекса открыта кофейня, где можно перекусить — «Питерская тема», а также магазин доступных товаров Fix Price. В ближайшее время в ТЦ откроется аптека, пункты выдачи «Озон» и «Вайлдберрис», а также «Магнит Косметик» и магазин полезных продуктов «Семеновский».