В Салехарде открылся новый торговый центр: что находится внутри
В торговом центре есть возможность выпить кофе и перекусить (архивное фото)
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Салехарде открылся новый торговый центр. Комплекс находится в микрорайоне Обдорский, рассказали в пресс-службе компании «Мой бизнес».
«Резидент Арктической зоны ООО „БАР‑НЕФТЬ“ выступил инициатором проекта», — отметили в пресс-службе. В торговом центре уже работает круглосуточный магазин сети «Магнит».
На территории торгового комплекса открыта кофейня, где можно перекусить — «Питерская тема», а также магазин доступных товаров Fix Price. В ближайшее время в ТЦ откроется аптека, пункты выдачи «Озон» и «Вайлдберрис», а также «Магнит Косметик» и магазин полезных продуктов «Семеновский».
