Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Ямальский дед мороз начинает свой тур по ЯНАО. Инфографика

28 ноября 2025 в 21:09
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ямал Ири посетит крупные города и поселки ЯНАО

Ямал Ири посетит крупные города и поселки ЯНАО

Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Ямальский дед мороз Ямал Ири начинает свое предновогоднее путешествие по городам и поселкам округа. Старт поездок запланирован с 1 декабря. Ямальский волшебник посетит 18 точек на карте ЯНАО, первой из которых будет Надым.

Юным гостям праздника Ямал Ири будет раздавать подарки, исполнять желания и проводить активные игры. Протяженность маршрута ямальского деда мороза составит 1500 километров и 18 городов, поселков и сел. Для передвижения Ямал Ири задействует вертолет, ТРЭКОЛ и специальный автобус. Начнется путешествие 1 декабря с посещения Надыма, а закончится в Горнокнязевске.

Расписание путешествия Ямал Ири по ЯНАО

Фото: URA.RU

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал