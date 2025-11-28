Ямальский дед мороз Ямал Ири начинает свое предновогоднее путешествие по городам и поселкам округа. Старт поездок запланирован с 1 декабря. Ямальский волшебник посетит 18 точек на карте ЯНАО, первой из которых будет Надым.

Юным гостям праздника Ямал Ири будет раздавать подарки, исполнять желания и проводить активные игры. Протяженность маршрута ямальского деда мороза составит 1500 километров и 18 городов, поселков и сел. Для передвижения Ямал Ири задействует вертолет, ТРЭКОЛ и специальный автобус. Начнется путешествие 1 декабря с посещения Надыма, а закончится в Горнокнязевске.