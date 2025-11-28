В Губкинском за 10 минут ликвидировали возгорание авто (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 12-м микрорайоне города Губкинский загорелся автомобиль. Огнеборцам удалось быстро справиться с огнем, который охватил значительную часть машины. Об этом сообщает МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«На момент прибытия пожарных на место вызова происходило горение подкапотного пространства и салона автомобиля. Пожарные оперативно справились с возгоранием и спустя 10 минут пожар был полностью ликвидирован на площади 3 квадратных метра», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В результате данного происшествия погибших и пострадавших нет. Сейчас специалисты устанавливают причины, приведшие к пожару, а также оценивают нанесенный материальный ущерб.

