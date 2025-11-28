Открытие торгового центра в Салехарде и начало движения по главной переправе Ямала: события дня

Переправу открыли по решению комиссии (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Движение транспорта стартовало на переправе Салехард — Лабытнанги, в столице округа открылся новый торговый комплекс, а Счетная палата проверит, сколько поголовья северных оленей находится в ЯНАО. Об этих и других событиях 28 ноября на Ямале, читайте в подборке URA.RU.

Переправа Салехард — Лабытнанги открыта

Движение транспорта открылось на переправе Салехард — Лабытнанги. Движение запускается по двум полосам, для всех видов транспортных средств общей массой до 3,5 тонн.

В Салехарде открылся новый ТЦ

В микрорайоне Обдорский в Салехарде открылся торговый центр. На территории комплекса открыта кофейня, магазин Fix Price и круглосуточный «Магнит». Позднее количество магазинов и торговых точек будет увеличено.

В ЯНАО узнают количество северных оленей

Счетная палата проверит подсчет поголовья ямальских северных оленей. Эти данные используются при распределении бюджетных средств фермерам. Аудиторы учтут недостатки, выявленные по итогам проверок, проведенных ранее.

В ЯНАО обучили первых инструкторов по трекингу

В округе завершилась первая образовательная программа по подготовке инструкторов-проводников для пешеходного туризма и трекинга. Все 22 участника успешно прошли аттестацию и получили сертификаты, соответствующие общероссийским стандартам.

Первая операция по пересадке волос в ЯНАО