Открытие торгового центра в Салехарде и начало движения по главной переправе Ямала: события дня
Переправу открыли по решению комиссии (архивное фото)
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
Движение транспорта стартовало на переправе Салехард — Лабытнанги, в столице округа открылся новый торговый комплекс, а Счетная палата проверит, сколько поголовья северных оленей находится в ЯНАО. Об этих и других событиях 28 ноября на Ямале, читайте в подборке URA.RU.
Переправа Салехард — Лабытнанги открыта
Движение транспорта открылось на переправе Салехард — Лабытнанги. Движение запускается по двум полосам, для всех видов транспортных средств общей массой до 3,5 тонн.
В Салехарде открылся новый ТЦ
В микрорайоне Обдорский в Салехарде открылся торговый центр. На территории комплекса открыта кофейня, магазин Fix Price и круглосуточный «Магнит». Позднее количество магазинов и торговых точек будет увеличено.
В ЯНАО узнают количество северных оленей
Счетная палата проверит подсчет поголовья ямальских северных оленей. Эти данные используются при распределении бюджетных средств фермерам. Аудиторы учтут недостатки, выявленные по итогам проверок, проведенных ранее.
В ЯНАО обучили первых инструкторов по трекингу
В округе завершилась первая образовательная программа по подготовке инструкторов-проводников для пешеходного туризма и трекинга. Все 22 участника успешно прошли аттестацию и получили сертификаты, соответствующие общероссийским стандартам.
Первая операция по пересадке волос в ЯНАО
В медицинском центре Ноябрьска состоялась первая на Ямале операция по пересадке волос. Обучение местных специалистов провела московский хирург-трансплантолог.
Материал из сюжета:Главное за день в ЯНАО — выбор редакции
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!