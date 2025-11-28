Жители Тюменской области задолжали банкам более полутриллиона рублей

Кредитная нагрузка тюменцев выросла на 21 млрд рублей за год Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В октябре 2025 года суммарный долг жителей Тюменской области перед банками достиг внушительной отметки в 563 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 21 млрд рублей, показав рост в четыре процента. Такая информация приводится в данных ЦБ России.

«В октябре 2025 года общая задолженность по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам-резидентам в Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) составила 563 млрд рублей. За год размер долга вырос на 4% или 21 млрд рублей», — следует из данных ЦБ России на сайте ЕМИСС.

Также в статистике приводятся сводные данные, включающие показатели автономных округов. Если учитывать Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, то общая сумма задолженности физических лиц перед банками достигает 1 трлн и 489 млрд рублей.

