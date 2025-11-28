Логотип РИА URA.RU
Жители Тюменской области задолжали банкам более полутриллиона рублей

29 ноября 2025 в 03:16
Кредитная нагрузка тюменцев выросла на 21 млрд рублей за год

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В октябре 2025 года суммарный долг жителей Тюменской области перед банками достиг внушительной отметки в 563 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 21 млрд рублей, показав рост в четыре процента. Такая информация приводится в данных ЦБ России. 

«В октябре 2025 года общая задолженность по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам-резидентам в Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) составила 563 млрд рублей. За год размер долга вырос на 4% или 21 млрд рублей», — следует из данных ЦБ России на сайте ЕМИСС.

Также в статистике приводятся сводные данные, включающие показатели автономных округов. Если учитывать Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, то общая сумма задолженности физических лиц перед банками достигает 1 трлн и 489 млрд рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в третьем квартале 2025 года жители Тюменской области, ХМАО и ЯНАО оформили ипотек больше на треть, а общий объем займов вырос почти на 40%, достигнув 51 млрд рублей. Югра взяла 5,1 тыс. кредитов, Тюменская область — 4,4 тыс., Ямал — 2 тыс. Средняя ставка по льготным ипотечным программам превышала 80% выдач и составила 7,7% в ХМАО и 7,5% в Тюменской области и ЯНАО.

