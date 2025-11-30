В Госдуме придумали, как улучшить семейную ипотеку
В России предложили изменить условия семейной ипотеки
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» выступили с инициативой изменить условия выдачи семейной ипотеки: они предлагают снизить ставку по кредиту до 4% годовых и расширить круг семей, которые могут воспользоваться льготной программой. Об этом сообщил глава партии и один из авторов проекта Сергей Миронов.
«„Справедливая Россия“ предлагает снизить стоимость кредита до 4 % годовых, что позволит воспользоваться льготной программой большему числу российских семей», — сказал Сергей Миронов, его слова передает РИА Новости. Предлагается распространить программу на все семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми вне зависимости от их возраста.
При этом действующие требования к целевому использованию средств, платежеспособности и механизмам управления рисками останутся в силе. Кроме того, инициативой предусматривается возможность рефинансирования ранее оформленных кредитов для семей, которые подпадают под новые критерии.
Ранее в «Справедливой России» предложили распространить ипотеку для семей на вторичное жилье. Об этом пишет 360.ru. А глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отмечал, что до начала 2026 года в России может появится законопроект о дифференцированной ставке по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. Слова Аксакова передает RT.
