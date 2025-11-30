В Госдуме предложили ввести переводы без комиссии при одном условии

В России могут измениться правила переводов денег Фото: Илья Московец © URA.RU

В России предложили отменить комиссии на банковские переводы между близкими родственниками. С соответствующим обращением к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

«В целях снижения финансовой нагрузки на граждан и укрепления института семьи обращаюсь с инициативой об отмене комиссии за банковские переводы между близкими родственниками», — сказано в обращении Бориса Чернышова, текст которого передает РИА Новости. Отмечается, что для реализации инициативы кредитные организации должны будут предоставлять возможность бесплатных переводов между счетами лиц, состоящих в близком родстве.

Подтверждение родства будет осуществляться на основании заявления, поданного в банк, с приложением соответствующих документов — например, свидетельства о рождении или браке. При этом будут соблюдены все требования закона «О персональных данных».

Продолжение после рекламы