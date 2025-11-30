Россиян отговаривают от поездок в другие страны на Новый год

Из-за поездок в теплые страны на Новый год может увеличиться риск болезней Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россиянам не следует ездить в теплые страны на период новогодних праздников, поскольку короткий период каникул не позволит организму адаптироваться к новому климату, что повысит риск заболеваний. Об этом сообщил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Не надо ехать в теплые страны. У нас с вами есть инерция адаптации. Поедут туда, неделю-полторы нужно адаптироваться к теплу, ко времени, к еде. Потом возвращаются в холодный и сырой климат, и организму нужно заново (адаптироваться, — прим. URA.RU)», — сказал Геннадий Онищенко на полях V Конгресса молодых ученых. Его слова передает РИА Новости.